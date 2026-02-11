中國贈斐濟總統紅旗房車 該國重申一中政策 太平洋地區掀「汽車外交」競爭︱Yahoo

該車為紅旗品牌，屬中國國家主席習近平在閱兵等場合常用車款之一。

【Yahoo新聞報道】斐濟政府於 1 月舉行的一場儀式中，接收了一輛由中國贈送的黑色豪華轎車。這輛豪華轎車目前已駛入斐濟總統府，由斐濟總統拉拉巴拉武（Ratu Naiqama Lalabalavu）接收。拉拉巴拉武對中國表示感謝，形容為「美麗的豪華轎車」。這款贈車品牌為「紅旗」，與中國領導人習近平在閱兵儀式上所使用的車身品牌相同。

根據《衛報》報道，位於美國的史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任 Yun Sun 分析，這類贈禮屬於中國「聲望外交」的一部分，象徵意義大於實質內容，旨在透過援助計劃與各國領導人建立良好的個人關係。在太平洋地區，各國長期將救護車、警用貨車及校巴等車輛視作外交工具。隨著地區競爭加劇，這些車輛捐贈已成為各國爭取太平洋政府支持、鞏固夥伴關係的顯著標誌。

拉拉巴拉武在國家官邸出席移交儀式。

澳、美、日等亦有捐贈車輛

由於太平洋島國地理位置偏遠且進口成本高昂，新車價格非常昂貴，因此由外國政府支付費用並運送的捐贈車輛，對當地政府而言極具價值。除了中國，澳洲、美國、新西蘭及日本等國亦有向該地區捐贈車輛。中國早在 2013 年便開始向斐濟領導人贈送豪華車輛，並經常在太平洋島國論壇期間向主辦國提供車隊。

中國過去十年在太平洋地區持續擴大外交、經濟及政治影響力，透過基建項目、開發援助及高標誌性禮品爭取各國支持。其中一個目標是說服太平洋國家與台灣斷交，並支持北京的「一個中國」原則。七年前，台灣在太平洋地區擁有六個友邦，但隨著瑙魯於 2024 年與台灣斷交，目前僅餘下圖瓦盧、馬紹爾群島及帛琉。

拉拉巴拉武在 2 月的交接儀式演說中，重申了斐濟對「一個中國政策」的承諾。發展情報實驗室（Development Intelligence Lab）高級分析師及太平洋事務專家 Blake Johnson 指出，贈禮與政治訊息之間的聯繫通常十分清晰，在接收禮物或感謝中國援助的儀式上，重申支持一個中國政策是常見的表態，該地區的贈禮行為往往是雙向的。

專家：太平洋島國難以拒絕

中國日益增長的影響力令太平洋地區傳統合作夥伴感到不安，特別是長期自視為主要夥伴及地區最大援助國的澳洲。澳洲過去十年致力重新強化其角色，擴大警務合作、安全協議及基建援助，當中包括捐贈車輛。去年，所羅門群島總理先後發表兩份聲明，分別感謝澳洲提供警車隊，以及感謝中國提供運動型多用途車（SUV）車隊。Blake Johnson 認為，這反映了各國之間的競爭心態，以及澳洲在面對北京影響力下，致力維持與太平洋地區關係的意願。他表示，澳洲明確希望成為太平洋地區的首選安全夥伴，當澳洲與該區部隊緊密合作時，提供匹配的車輛及設備會更為便利。

除了中澳兩國，其他國家亦積極參與。美國於 1 月向帛琉捐贈了兩輛救護車，日本、韓國及新西蘭也向多個太平洋政府提供車隊。這些車輛例如印有「中國援助」字樣的霍尼亞拉垃圾車、貼有韓國捐贈標籤的瓦努阿圖政府車，或是帶有紅旗標誌的總統座駕。Blake Johnson 形容，車輛對外國夥伴而言是性價比極高的外交工具，透過每日行駛，不斷強化雙方的關係。他補充，多數太平洋島國確實需要支援，不論車輛來源為何，對當地政府而言，免費的豪華轎車往往難以拒絕。