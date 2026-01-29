中國足壇反腐 73人因假球終身禁止足球活動

（法新社北京29日電） 中國足球協會今天表示，對包括前國足總教練李鐵在內73人終身禁賽，並對13支涉及假球與貪污的頂級職業球隊予以懲處。

中國近年在國家主席習近平雷厲風行主導肅貪下，將打擊面伸入足球界，揭露職業賽事腐敗現況。中國足協（CFA）多位高官因此落馬，數十名球員因踢假球和賭博遭禁賽。

今天發布的聲明並未說明最近的這起假球案件發生於何時，或具體手法為何。

足協表示，這次懲處是經「系統性檢視」後作出，目的是「嚴明行業紀律，淨化足球環境，維護公平競爭」。

李鐵曾效力於英超球隊艾佛頓，並於2019至2021年間執教中國國家隊，2024年12月因受賄罪名成立遭判刑20年，現正服刑。

足協聲明指出，李鐵與另外72人一同被終身禁止參與任何足球相關活動；73人裡包含中國足協前主席陳戌源，他因收受價值1100萬美元賄款，已被判無期徒刑。

中港等地媒體報導，中國足協表示，按照中國足球協會紀律準則等相關規定，對有關涉案俱樂部及人員作出行業處罰。

對涉案俱樂部，依據俱樂部在案件中所涉不正當交易的金額、情節、性質以及社會影響，給予天津津門虎足球俱樂部等13家俱樂部，扣除2026賽季職業聯賽積分、罰款的處罰。

對於涉案人員，對經人民法院認定構成犯罪的陳戌源、李鐵等73名從業人員，給予終身禁止從事任何與足球有關的活動的處罰。對經人民檢察院決定不起訴，雖未被追究刑事責任，但其行為已嚴重違反行業紀律的3名從業人員給予禁止從事任何與足球有關的活動5年的處罰。執行期自2026年1月29日起至2031年1月28日止。