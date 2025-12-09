中國進行首個無線控制貨運列車測試，載重達 3.5 座艾菲爾鐵塔

中國於本周一進行了一項重要的鐵路技術測試，展示了新型無線控制系統如何改變長貨運列車在全國的運行方式。此次測試在內蒙古的包神鐵路進行，標誌著中國首次將多輛重型貨運列車無需任何物理連接器就組成一個車隊。

在測試過程中，七輛貨運列車共同運行，總載重量達到 38,580 噸（約 35,000 噸），國家媒體強調這一重量是艾菲爾鐵塔的三倍多。每輛列車運載約 5,512 噸（約 5,000 噸）的貨物，並且整個距離都是通過無線信號完全控制的。這一距離能夠實時調整，使得列車之間的距離比傳統安全規則所允許的要近得多。該控制系統由中國神華能源公司及其他國內合作夥伴共同開發，旨在實現各列車之間加速和制動的同步，從而使車隊能在沒有機械連結的情況下安全運行。

廣告 廣告

中國國家廣播公司 CCTV 報導，該系統減少了大型貨運列車之間通常需要的制動距離。中國一直在穩步增加其貨運鐵路運輸能力，根據《中國日報》的報導，今年前三季度，中國通過鐵路運輸的貨物總量超過 33.1 億噸（約 30 億噸）。同時，中國也在擴展與其他地區的鐵路聯繫。中國鐵路快運現在連接到歐洲和亞洲的多個目的地，負責長距離運輸貨物。

建設新鐵路線以滿足不斷上升的貨運需求成本昂貴。兩年前，中南大學的科學家在《數學》期刊上發表的一篇研究論文指出，像延長列車或縮短列車之間的時間間隔這樣的解決方案可以幫助節省大量資金。新型無線系統符合該策略，允許更多列車在同一軌道上安全運行。

周一測試中的列車使用的無線群組控制系統完全基於無線通信。國家媒體表示，該系統管理列車之間的相對速度和間距，幫助列車迅速對任何運動變化作出反應。在這種設置下，列車可以加速、制動並維持隊形，而無需傳統鐵路操作中使用的物理連接。傳統貨運列車必須在彼此之間保持較長的間隙，因為較重的載荷和較高的速度意味著更長的制動距離。中國測試的虛擬耦合系統可能會通過讓列車瞬間適應速度變化來縮短這一間隙，從而在同一路線上創造更多列車運行的空間，而無需建設新的鐵路線或依賴極重的單一貨運單位。

中國神華能源公司作為更大集團 CHN Energy 的一部分，為實現這一里程碑已經努力了一段時間。該公司在今年早些時候測試了兩個較輕的鐵路車隊，作為系統開發的一部分。八月份，CHN Energy 解釋道：「利用列車與地面及列車之間的通信，該技術採用了融合相對速度和絕對距離的二維控制模式，使得動態緊密編隊運行成為可能。」該公司還表示，該系統可以提高車站的進出能力，即有多少列車能進入或離開車站區域。CHN Energy 在八月份補充道，這一成就使中國成為首個「掌握群體列車操作控制系統」的國家。

推薦閱讀