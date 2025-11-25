中國遊客偕母遊日 關西機場墮樓亡

一名中國遊客今日（25 日）在日本關西機場從高處墮下喪生，報道引述警方稱，事發時死者危坐在機場四樓的護欄上，警方發現後嘗試把他拉回安全位置，但不成功，男子繼而墮至一樓，失去意識，送院後證實死亡。

綜合多家日本傳媒報道，死者廿多歲，事發時偕同母親到日本旅遊。今日下午約二時半，有目擊者發現他危坐在大阪關西機場四樓的護欄上，於是報警。警方趕至時，男子已幾乎懸空，僅憑雙手抓住護欄。警方嘗試把他拉起，但不成功。結果男子跌至一樓，失去意識，至送院後證實死亡。