中國遊客偷爬富士山遇險 連累10搜索人員山上捱夜

日本富士山。(《am730》攝)

日本靜岡縣警察，在周日（18日）下午接獲報案，表示一名中國籍的男子在富士山封山期間登山，最終在富士宮口八合目失足跌倒而需要求助救援。對於事件，富士宮市的市長認為要考慮當封山時仍強行登山的人，在需要緊急援助時提出「用者自付」。

據日本媒體報道，在周日下午1時半，遇上事故的20歲中國籍男子向消防通報，表示在富士宮口八合目的位置跌倒，足踝扭傷而無法行走。有關男子在周日凌晨出法，在富士宮路線的入口獨自上山。在下山途中，因為在樓梯摔倒，無法繼續前行而撥緊急電話求助。其後靜岡縣警察，派出山難救助隊分3批共10人登山協助，在晚上8時半發現男子，其餘隊員亦在晚上11時抵達八合目位置，但因為風勢強勁，拯救隊的10名隊員連同男子需要在現場等待風勢減弱後，在今日才能下山。

八合目：海拔3,250米高，早上氣溫只有9度。

警察表示未知道男子有沒有提交登山計劃，不過目前富士山處於封山狀態，在去年底就已經有2宗違規登山而發生的意外，當中1人死亡。在本月5日，靜岡警察已提醒富士山目前在封山，而且現時登山會非常危險，並根據日本《道路法》，富士山五合目的登山路都在封閉，同時稱違法有關規定有機會面臨最高6個月及30萬日圓的處分。而富士宮市的市長在本月9日亦提到，應該對在封山仍然登山的求助個案要求收費。

北海道男女走出滑雪場墜崖

另外在北海道的俱知安町，亦有2名中國男女在上周末（17日）攀山時遇難。據報一對同為中國籍的38歲男子及28歲女子，走出的滑雪場外的禁止區域，男子稱自己掉落山崖，身體無法活動。北海遁警察派出7名警察以及11名消防人員到場協助，並從手機提供的位置找到2人掉落在約150米的懸崖。二人分別在周末晚的9時左右及10時前獲救，他們只表示有點冷而沒有受傷。在長野縣的北阿爾卑斯的小遠見山，一名33歲美國籍男子與3名友人在野外滑雪，在下午3時半摔倒後無法動彈，3名友人成功下山並報警，警察派出8人搜索，在今早尋獲男子，但送院後死亡。

