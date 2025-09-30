中國遊客假台灣駕照之謎：國際刑警通緝的幕後黑手！

回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
中國遊客的自駕夢碎
哎喲，日本自駕遊本來超自由，開車兜風賞櫻花，誰知9月26日東京警視廳抓了對中國夫妻，高志洲（38歲）和龔秀平（47歲），涉嫌用偽造台灣駕照換日本駕駛許可！
這對遊客想省事，去年在中國電商買假證，結果被捕。高志洲開車時用假照換許可，龔秀平幫忙，警方說這是首次發現偽造台灣駕照案，中國遊客自駕熱卻踩雷😱。
偽造證件的電商黑市
兩人供詞超尷尬，高志洲說「要人做台灣駕照，不知是假」，龔秀平承認「為日本駕車讓人做，翻譯文件不懂」。
NHK報導，這假照來自中國電商，賣「台灣駕照日本駕駛簡單」，價3.2萬日圓。東京警視廳通緝37歲中國男，賣廣告提供手續。2025年訪日中國客預計超1000萬，自駕漲30%，但違規頻發，去年有5起假證案。
台灣駕照的合法捷徑
台灣駕照在日本超方便，持台灣照+JAF日文譯本，就能換國際許可，1年內開車無憂。中國駕照得「外免切替」，考試麻煩，很多人走彎路。
ETtoday說，這案是中國客首用台灣假照，警視廳查電商，預計抓更多賣家。中國網紅po「日本自駕用台灣照，省時省錢」，結果釀禍。
自駕遊熱的隱憂
日本自駕遊火爆，2025年預計訪日自駕客漲15%，中國客愛開車去溫泉。但假證風險大，罰款、禁駕、遣返全來。
警方推APP查證，租車公司如Toyota Rent a Car嚴格驗照。網友在X熱議「中國客假照，自駕夢碎」「台灣照真香，但別假」。
警方追查的國際連鎖
警視廳透過國際刑警通緝賣家，這案牽動中日台三方。中國電商平台下架假照廣告，但黑市猶存。訪日中國客2024年超900萬，自駕團熱賣，但意外率高，2025年或加嚴。
Japhub小編有話說
偽造台灣駕照的自駕夢，聽來多荒唐！日本遊樂趣多，但合法第一，別讓假證毀了好事。希望中國客學乖，享受正當自駕樂趣哦。
