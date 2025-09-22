中國遊客日本海邊咬頭髮救人：左手殘疾竟成英雄的意外轉折！

樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
哎喲，這世界總有那麼些感人的時刻，讓人聽了直呼佩服！9月16日，一位來自中國陝西西安的54歲男子楊先生，在日本兵庫縣城崎溫泉附近的海岸邊，親手救起一位落水的日本女子。
當時海浪洶湧，他左手因殘疾使不上勁，竟然用嘴巴緊咬她的頭髮，靠雙手抓岩石硬撐了20多分鐘。這故事一傳開，日本媒體和網友都炸鍋了，紛紛讚他為「真漢子」。
事情發生在9月15日中午，楊先生和妻子正悠閒地在城崎海岸散步，享受日本的溫泉假期。突然，他們聽到不遠處傳來呼救聲，一位日本女子不慎滑落懸崖，掉進洶湧的海水裡。
周圍遊客嚇壞了，但礁石陡峭，海浪又大，沒人敢輕舉妄動。楊先生二話不說，脫掉外衣就往下跳，妻子在岸上急得直喊，但他已經聽不見浪聲了。這位爸爸級英雄，平日裡低調得很，誰知關鍵時刻這麼拼！
楊先生下水後，情況比想像中棘手。他的左手從小就殘疾，握力有限，無法好好托住女子，只能用牙齒咬住她的頭髮，右手死死抓住崖邊的岩石。
海水不停衝刷，他感覺時間過得超慢，以為只撐了5分鐘，結果妻子後來說，實際足足20多分鐘！日本當地媒體《神戶新聞》報導，這段海岸水流急促，懸崖高約5米，
楊先生的堅持簡直像動作片主角。女子被救起後，他還不忘問她有沒有事，結果自己也累癱了。
救援隊很快就趕到，先把女子拉上岸，然後開船回來接楊先生。送醫檢查，他除了擦傷和疲勞，沒什麼大問題。楊先生在接受新京報採訪時笑說：「我8月6日才做完鎖骨手術，還在恢復期呢！但那刻腦子裡只有救人，哪管得了手臂疼不疼。」
這話聽起來多帥氣啊，簡直是中國遊客的驕傲。日本網友在X上瘋傳這事，有人留言：「中國人太勇敢了，感謝你救了我們的同胞！」還有人分享現場照片，點讚破萬。
楊先生一家原本是來日本放鬆的，沒想到變成英雄之旅。他提到，女子被送往不同醫院，他還不清楚她的最新狀況，但希望她平安。
城崎溫泉是知名景點，這起事件讓當地救援單位提醒遊客注意安全，海邊玩水千萬別大意。楊先生回憶起那20分鐘，說感覺像一輩子，但看到女子得救，一切都值了。這段跨國救援，不只暖心，還讓人反思勇氣從哪來。
事後，日本地方當局表達感謝，媒體如《朝日新聞》也跟進報導，強調楊先生的無私。網路上，#中國遊客救人# 話題熱搜，台灣和香港網友也轉發，說「這才是真英雄，不分國籍」。
楊先生低調表示，不想當主角，只盼大家多點互助精神。他的故事，成了這趟旅行的最美回憶。
Japhub小編有話說
楊先生的咬頭髮救人，聽來多有畫面感！在危急關頭展現人性光輝，無論殘疾與否，勇氣永遠是最強武器。希望這故事激勵更多人，世界因這樣的好事而更美好。
