預訂1人入住竟偷偷塞6個！中國遊客在日民宿搞破壞，房東淚訴真相！網怒轟：日本不歡迎這種奧客！

日本大阪最近出現了一起超荒謬的民宿糾紛，一名中國上海遊客在Airbnb上預訂民宿，明明說只有1個人入住，沒想到入住後竟然「默默地變成6人」！😳

日本民宿老闆山下拓馬氣到發文曝光，引起日本網友的熱烈討論，許多人直呼「太沒公德心了吧？」😡

📢 房間慘成垃圾屋，桌椅全刮花！

更誇張的是，這群遊客在退房後，房東山下發現房間變成了垃圾堆積的「災難現場」，地上散落著各種垃圾、食物殘渣，桌椅更是被嚴重刮花損壞，就連玻璃杯、吹風機等設備都不翼而飛，讓山下差點當場崩潰！😭

他表示：「做了多年民宿，第一次遇到這麼離譜的狀況！」

📢 Airbnb協調也無奈，房東拒絕報警

山下氣憤之下向Airbnb投訴，希望對方補償清潔費及多餘的住宿費用。Airbnb表示非常遺憾，也立即向中國籍遊客收取額外費用，但山下坦言：

「我其實有想過要報警，但我更願意相信大部分遊客是善意的。」

因此最終選擇息事寧人，不採取法律途徑，未來會加強預訂遊客的身分審核，避免悲劇再度發生。😌

📢 日本網友怒火連環燒，呼籲加強監管

這起事件曝光後，不少日本網友紛紛表示氣憤，批評中國遊客的不文明行為損害了日本民宿業的形象。

部分網友更呼籲日本民宿業應加強監管：「不要讓日本再成為這種奧客的天堂！」💢💢💢

💡 Japhub小編有話說

出國旅遊，尊重當地規範本來就是基本禮貌啊！希望這種事件不要再發生，讓旅遊都能成為美好的回憶。各位網友們有什麼看法？

