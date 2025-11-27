中國遊客返國遺失64萬驚魂！ 通風窗忘包到警方口袋塞錢？

成田3號航站樓的錢包意外

哎喲，成田機場本該是中國遊客返家帶伴手禮的快樂終點，誰知10月2日，一名73歲中國女性從日本旅遊回國時，在3號航站樓安檢處遺失裝64萬日圓（約2.9萬人民幣）的錢包，

內現金滿滿卻人間蒸發！每日新聞報導，這錢包是女性登機後忘的，親人聯警方調監視器鎖定25歲安檢員近藤幸雄，他趁無人據為己有。

小編刷到時心想，這不就是「機場版錢包日記」的續集嗎？來，咱們邊檢查行李邊聊聊這錢包危機，保證不丟，只添點安檢小警醒～💸

監視器畫面的趁無人竊取

女性登機後發現錢包不見，親人報警，警方調3號航站樓監視器，看見近藤幸雄在安檢處撿起錢包，環顧四周無人後塞進口袋。

共同通信報導，近藤是成田安檢處員工，20日訊問時承認「檢查小包發現大量現金，以為不會折返就偷了」。

錢包內64萬日圓是女性旅遊積蓄，警方從親人聯絡追蹤，逮捕近藤時他已花部分錢。網友在X調侃：「安檢偷錢包，機場變錢包黑洞。」這種畫面，這趁無人總讓人脊背發涼。👀

中國遊客的返國遺失與大使館聲明

這錢包是女性從中國來日旅遊帶的現金，登機匆忙忘安檢處。環球時報報導，女性親人聯大使館，大使館慰問並要求日方速捕，強調「針對在日華人安全」。

成田機場2024年機內失竊案增，國際線易遭，國土交通省統計成田從8件漲17件。網友在PTT旅遊板po：「成田錢包丟，遊日加鎖。」

香港LIHKG笑說：「安檢偷64萬，台灣遊客怕怕。」這種遺失，這返國總讓危機變成提醒。🛫

網友的安檢信任熱議

事件發酵，X和LIHKG如火山！台灣網友po：「近藤偷錢包被捕，中日安檢信任碎！」香港讀者笑：「64萬據為己有，機場員工黑洞？」有人怒：「失竊案增17件，成田紅燈！」；

有人嘆：「女性遊客小心，親人聯大使館救命。」每日新聞預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「近藤會不會終身禁業」。這種熱議，這信任總讓人邊笑邊嘆：機場美，錢包更貴。📱

Japhub小編有話說

哇，這成田錢包瓜寫完，小編的行李都數錢了！從趁無人竊取到大使館慰問，這危機太戲劇。

如果你有成田自保妙招，或中國遊客趣聞，留言區分享～下次挖個不丟的日本機場趣事，安心點哦！