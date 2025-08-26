中國醫生首次將豬肺移植到腦死亡患者身上

在醫學史上，一例豬肺移植到腦死亡人類的案例創下了新紀錄，該肺部在移植後功能正常達九天。此次手術由中國廣州醫科大學的外科醫生執行，這是一項跨物種肺部移植的嘗試。接受移植的對象是一名39歲的男性，他因腦出血而導致腦死亡，從一頭經過基因改造的中國巴馬香豬獲得了左肺。移植後，該豬的肺部能夠將氧氣輸送到患者的血液中，並有效地去除二氧化碳，顯示出初步的可行性。

研究團隊在其發表的論文中指出：“該肺部異種移植在216小時的監測期間內保持了可行性和功能，沒有出現超急性排斥或感染的跡象。”此項研究突顯了異種移植在解決器官短缺危機中的前景，根據世界衛生組織的資料，目前全球的器官供應僅能滿足大約10%的移植需求。去年，美國有超過103,000人等候器官移植，這一數字是實際移植數量的兩倍多。在最近幾年，醫學專家們成功地將基因改造的豬心臟、腎臟及肝臟移植到人類身上。然而，肺部的異種移植被認為是特別具挑戰性的，因為肺部的免疫系統對吸入的任何物質極為敏感，這使得排斥反應更難以控制。

儘管在早期階段取得了短暫的成功，但此次移植的過程並非一帆風順。在移植後的24小時內，肺部出現了損傷和液體積聚的跡象。隨著時間的推移，受者的抗體逐漸對該肺部造成了損害，尤其在第三天和第六天的時候，免疫攻擊加劇，最終導致研究團隊在第九天終止了實驗。牛津大學的彼得·弗蘭德教授指出，受者的腦死亡狀態使得移植結果變得複雜，因為腦死亡可能引起身體的炎症反應，這也許是導致移植肺部出現問題的原因之一。

在此次移植中，來自中國成都的生物技術公司ClonOrgan提供了名為巴馬香的小型豬品種。該豬經過CRISPR基因編輯技術進行了基因改造，據報導，研究人員刪除了三個基因以防止立即的免疫排斥，並添加了三個人類基因以抑制危險的血液凝結。儘管這項研究顯示出豬肺異種移植的可行性，但參與此項研究的專家警告，豬的肺部距離可以用於人類患者仍然相當遙遠。他們強調，這一方法仍需進一步的改進與完善。研究團隊指出：“儘管這項研究展示了豬對人類肺部異種移植的可行性，但在器官排斥和感染方面仍存在重大挑戰，臨床轉化前需要進一步的臨床前研究。”

這次豬肺的發展僅僅是解決器官短缺漫長道路上的一小步。除了異種移植之外，還有其他方法正在探索以應對器官短缺的問題，包括利用幹細胞重塑捐贈器官，以及在豬和羊等動物體內培育人化器官。這些發現已發表在《自然醫學》期刊上，為未來的醫療研究提供了新的視角與啟示。

