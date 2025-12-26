中國開通全球最長高速公路隧道，長度達 22 公里，海拔 3,000 米

位於中國的天山勝利隧道，長達 13.75 英里（約 22 公里），是世界上最長的隧道，現已正式啟用。根據國家媒體報導，這項工程耗時五年，通過創新方法建造，將烏魯木齊和庫爾勒之間的旅行時間縮短至 3.5 小時。近幾十年來，中國進行了許多全球最大的基礎設施項目，從三峽大壩的 22.5 吉瓦水電廠到平陸運河，這些項目為大型船隻提供了內陸到海洋的連接，顯示了中國在項目上的雄心壯志。

天山勝利隧道雖然相比這些龐大的工程看似較小，但對於當地來說仍然是一項重要的成就，並在建造過程中創下多項世界紀錄。這條隧道位於新疆維吾爾自治區，方便通行天山山脈，該區域與包括哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和巴基斯坦在內的八個國家接壤，促進了中亞的連接。隨著高速公路的建設，從烏魯木齊到庫爾勒的旅行時間已從近七小時縮減到 3.5 小時。此外，該隧道還連接了國內多個經濟走廊，與國家的雙循環戰略相一致，旨在整合內外貿易。

隧道的建設於 2020 年 4 月開始，工程師在施工過程中面臨地形和環境條件的挑戰。該隧道穿越天山，海拔約 9,842 英尺（約 3,000 米），在這樣的高度，氣溫可達到零下 43.6 華氏度（約零下 42 攝氏度）。如果使用傳統方法建設高速公路，根據新疆交通投資與發展部門首席工程師的說法，至少需要十年的時間。因此，工程師在建設過程中採用了新穎的三隧道加四井道策略。

該隧道的工程並不是單純建造一條長而深的主隧道，而是挖掘了三條隧道：主隧道及兩條平行隧道。平行隧道在主隧道開挖前進行地質調查，並為工人提供進入現場和設備的途徑。在緊急情況下，第三條隧道可以用來安置通風系統並作為逃生通道。四條井道則是從地面向隧道深處挖掘的垂直通道，深度接近 2,300 英尺（約 700 米），作為額外的進出口，允許工程以平行方式進行，而不僅限於兩端。

這條隧道不僅是世界上最長的高速公路隧道，還創下了高速公路隧道最深垂直井道的世界紀錄。根據《南華早報》的報導，兩個地區之間的旅行減少將促進能源和製造商品向北流動，以及農產品向南運輸。

