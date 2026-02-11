中國間諜孫耀寧判囚4年 被指干預美國地方選舉 監視蔡英文訪美行程｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】居住於加州Chino Hills的 65 歲華裔男子孫耀寧（Yaoning “Mike” Sun，譯音），周二（10 日）被加州中區聯邦地方法院判處入獄 48 個月，被指未向美國政府申報情況下，非法充當中國政府代理人，他去年10 月認罪。據美國司法部發布的公告，該男子曾於2023年時任台灣領導人蔡英文訪美期間，向中國官員匯報蔡英文行程。

曾擔任南加州一名政客競選經理

據美國司法部公告，孫耀寧曾在 2022 年擔任一名政客的競選經理期間，充當中國政府代理人，在美國推廣親中宣傳，而該人士已當選為南加州某市的市議員。

公告指，孫耀寧在 2020 年至 2023 年期間，受中國官員指示運作一個針對當地華裔社區的新聞網站，並根據指令發布親中內容。2023 年 2 月，孫耀寧在一份提交予中國官員的報告中詳述其在美工作經驗，表明將在 2022 年中期選舉協助其支持的「政治新星」勝選，報告同時提及如何應對海外「反華勢力」，包括針對台獨、藏獨及疆獨、法輪功群體等。

向中國申請8 萬美元經費

孫耀寧在報告中建議，利用其洛杉磯組織的團隊來鉗制反華勢力，並向中國政府申請 8 萬美元（約 62 萬 4000 港元）經費，用作在華盛頓的國慶巡遊中舉辦親中示威。

2023 年 4 月，時任台灣領導人蔡英文訪問南加州，孫耀寧與中國駐洛杉磯總領事館官員保持聯繫，向其報告蔡英文行程，並在發布相關文章前徵求官員許可。

據檢方文件，孫耀寧在美國秘密工作多年，是陳軍（John Chen，譯音）的副手。陳軍被指是中國情報體系高層成員，曾多次出席重要官方活動並與習近平會面。陳軍早前已在紐約南區聯邦法院承認非法充當中國代理人及賄賂公職人員罪，並於 2024 年 11 月被判處入獄 20 個月。