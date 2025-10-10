恒生私有化：一文睇有何好處？股東仍可收息？
中國間諜案｜英國國安顧問將接受國會閉門質詢 首相府否認干預案件引致撤控 中方：被逼害妄想症｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國政府就「中國間諜案」撤控，當地傳媒報道，國家安全顧問鮑威爾（Jonathan Powell）將會接受議員質詢，討論他在案件撤控當中的角色，但將會閉門進行，不會向外界披露內容。
中國外交部於10月9日在例行記者會被問及上述間諜案，發言人郭嘉昆表示，司法部門撤訴「充份說明所謂『為中國從事間活動』的說法純屬子虛烏有。中方堅決反對借炒作『間諜活動』、渲染『中國威脇』對中國進行誣蔑抹黑」。他又奉勸英方一些人別患上「被逼害妄想症」。
《衛報》報道，鮑威爾將會在未來數周內出席國家安全戰略聯合委員會（Joint Committee on the National Security Strategy）會議，接受成員的提問。他很可能會被問及為何選擇不安排副顧問柯林斯（Matthew Collins）出庭作供，以及現屆政府對於國家安全的整體策略。
由工黨議員 Matt Western 主持的委員會，目前正與官員協商這次閉門會議的具體日期。聯合委員會由多個委員會主席組成，包括下議院國際發展事務委員會主席柴萍恩（Sarah Champion）、前內閣秘書長 Mark Sedwill，以及前首相卡梅倫顧問 Kate Fall 等資深議員。
施紀賢政府曾多次拒絕鮑威爾往議會
就今次事件，施紀賢（Keir Starmer）政府過往數月一直拒絕鮑威爾接受議會的審查，理由是他作為特別顧問而非正式公務員，不適合公開作證。不過 Matt Western 之前就反駁指，內閣利用他作為特別顧問的特殊身份來「侵蝕民主規範」，成為首位未曾在委員會作證的國家安全顧問。
對於案件撤控，首相府就繼續否認政府有干預此事，發言人指「政府隱瞞證據、撤回證人或限制證人提出某些證據的說法都是不實的」，並指鮑威爾「非常重視自己的責任」。
蔡奇被指捲入中國間諜案
本案源於曾任國會研究員的 Christopher Cash 以及其朋友 Christopher Berry，被指在 2021 年 12 月起為中國收集情報，情報內容甚至被指上達中央政治局常委蔡奇。兩人之後被控違反《官方機密法》（Official Secrets Act）下多項罪名，雙方均否認指控，案件原本於本月開庭，但控方皇家檢控署（CPS）在上月 15 日表示由於缺乏足夠證據，宣布撤控。
《星期日泰晤士報》周日（5 日）披露，因為副國家安全顧問柯林斯不再願意上庭令案件無法推進，因此 CPS 才會撤控。報道並指白廳（White Hall）上月一次會議中，鮑威爾曾指政府掌握的證據遠不及將北京定性為「敵人」，從而會削弱了 Cash 和 Berry 入罪的機會；鮑威爾當時指，如果柯林斯作供，他的證詞內容將會基於工黨在今年最新公布的《國家安全戰略》，而該份文件是將中國描述為「地緣政治挑戰」（geo-strategic challenge），而非敵人。
首相府被問及上述白廳會議中，鮑威爾曾表示中國不能在法庭上被稱為「敵人」，首相發言人否認，又指案中證據是「基於當時相關政策」，即是將中國描述為「地緣政治挑戰」。
保守黨議員質疑施紀賢事先知情
多名國會議員持續跟進今次事件，其中下議院議長賀立紳（Lindsay Hoyle）就表示，事件反映議員仍然面臨被間諜滲透的風險，正考慮對間諜案兩位被撤控的被告提出私人檢控。
至於保守黨議員凱恩斯（Alicia Kearns）就在 BBC 節目形容，難以理解案件會在沒有內閣官員或國家安全顧問的干預下走向終結。她相信控方有作出獨立決定，但在起訴行動中受阻。凱恩斯並指，如果內閣官員或國家安全顧問並無違背施紀賢的意願，這也代表了他們是在施紀賢完全知情的情況下行動。
