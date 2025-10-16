不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
中國間諜案｜英國披露副國安顧問供詞 被告赴杭州見中共高層 台官與議員討論攻台威脅｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國國會「中國間諜案」有新進展。施紀賢（Keir Starmer）首相府周三（15 日）公開副國家安全顧問柯林斯（Matthew Collins）提交的 3 份證人供詞。在其中一份供詞當中，一名被英方認為來自中國國安部的人士「Alex」，要求案中被告 Christopher Berry 撰寫報告，而 Berry 則向在國會工作的案中另一被告 Christopher Cash 獲取資訊。其中一項資料揭露，保守黨議員董勤達（Tom Tugendhat）及凱恩斯（Alicia Kearns）曾經跟台灣國防部代表在倫敦會面，雙方曾討論台灣應對中國武力犯台威脅的策略，Berry 更在報告提供了台灣官員的身份以及會面相片。
副國安顧問供詞：英台有關資訊足以讓中國獲外交主導權
Collins 指出，Berry 多次根據 Alex 的要求，撰寫有關「英台關係」的分析報告，內容包含英國議會對台政策的內部評估、議員意向、對台海局勢的具體意見。Collins 認為，這些會面與報告屬「高度敏感但未公開」的國家行動，向中國提供這些訊息，讓對方能針對台灣議題特設情報資源、監控會議或部署行動，包括監聽和滲透等。雖然英國會面的代表為國會議員，並非內閣官員，但 Collins 強調只要中國能夠掌握英台非正式往來，中國將能在日後兩岸或國際談判中取得主動權，威脅英國國家利益。
被告曾赴杭州與中共高層會面 證據指向蔡奇
首相府公開的 3 份供詞提交日期，分別為 2023 年 12 月，今年 2 月和今年 8 月。Matthew Collins 在供詞提到，Christopher Berry 成為了中共在英國的代理人，並且指使作為 「中國研究小組」（CRG）的研究員和主任 Cash 提供有用而且非公開的資料。而在 2022 年 7 月，Berry 曾經遠赴中國杭州跟一名中共高層會面。Collins 在第二份供詞有解釋該名中共高層的職位，雖無提及名字，但資料均指向時任北京市委書記蔡奇。
國會線人明知屬間諜行為仍提供資料
供詞提到，Cash 在 2022 年 7 月透過錄音表示，「你所做的事已經算是間諜行為」（“you’re in spy territory now”），反映他知悉事件性質，但他之後仍然向 Berry 提供不同資料。Collins 又指，Alex 曾經多次直接指示 Berry 要問 Cash 獲得資料，而因為 Cash 在國會的職位，令他可以跟多名與外交相關的議員，如曾任下議院外交事務委員會主席的董勤達和凱恩斯接觸，從而將資料最終轉交給 Alex。
爆料董勤達將任閣員 中方關心對華政策走向
Collins 舉例，Cash 曾經在 2022 年 7 月向 Berry 爆料，指當時還是議員的董勤達，將會從辛偉誠（Rishi Sunak）獲得內閣職位。不過 Cash 又同時向 Berry 表示，這件事相當機密（very off the record），著他不要將這件事告訴給「浙江聯絡人」。不過，當 Alex 向中共高層報料後，對方相當關注情況，並希望進一步了解英國內閣對華政策走向。
孔子學院政策：英政府曾勸議員撤修正案
除此之外，Cash 亦曾經向 Berry 提供關於英方對新疆、華為、晶片廠、孔子學院等政策的資料。其中，Berry 其中一份給予 Alex 的報告，談及 Newport Wafer Fab（NWF）半導體公司收購案的內部審查結果，該案對中國極具戰略意義，並提及公司計劃在英國政府阻止交易後提出訴訟。在孔子學院方面，Berry 的報告曾指英國政府曾經嘗試勸退議員撤回相關修正案。
透露英政府對新疆政策真實立場
至於在新疆政策方面，Berry 向 Alex 報告英國政府公開宣稱將限制或禁止進口源自新疆的產品，特別是可能涉用強迫勞動的商品，但據 Cash 在國會內部的消息，然而，根據 Mr. Cash 提供的國會內幕，實際情況是英國政府實際上未真正計劃會採取影響對華商業利益的措施，相關進口禁令很可能至少到 2023 年都不會實施。
兩名被告早前獲撤控
案中兩名被告 Christopher Cash 跟 Christopher Berry，被指在 2021 年 12 月起為中國收集情報，兩人之後被控違反《官方機密法》（Official Secrets Act）下多項罪名，雙方均否認指控，案件原本於本月開庭，但控方在上月 15 日表示由於缺乏足夠證據，宣布撤控。
《每日電訊報》早前報道指，在保守黨執政時期，政府曾向皇家檢控署（Crown Prosecution Service）保證會有一名高級公務員作證，但工黨上台之後，這名高級公務員不再願意上庭。《星期日泰晤士報》的報道就進一步指，缺少的「重要一人」就是上述供詞的提供者，副國家安全顧問柯林斯。
國安顧問鮑威爾聲稱證詞不足以入罪
根據《星期日泰晤士報》報道指，國家安全顧問鮑威爾（Jonathan Powell）曾經在上個月於白廳主持會議，向在場官員指政府掌握的證據遠不及將北京定性為「敵人」，從而會削弱了 Cash 和 Berry 入罪的機會；鮑威爾當時指，如果柯林斯作供，他的證詞內容將會基於工黨在今年最新公布的《國家安全戰略》，而該份文件是將中國描述為「地緣政治挑戰」（geo-strategic challenge），而非敵人。
