中國閱兵・多圖｜習近平普京金正恩同步亮相 講話：堅決維護國家主權、統一、領土完整｜Yahoo

習近平與普京及金正恩，現身抗戰勝利 80 周年大會，並且一同觀賞「九三閱兵」。

習近平、普京、金正恩同步亮相。（BBC）
習近平乘坐完閱兵專車後返回天安門城樓，與金正恩交談。（BBC）
普京（左一）聆聽翻譯人員講解。（BBC）
【Yahoo 新聞報道】北京今日（3 日）舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會。早上 8 時 56 分，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，與俄羅斯總統普京，北韓領導人金正恩同步亮相天安門城樓。

今日的紀念大會共有 26 個國家政要出席，除了俄羅斯和北韓外，亦包括伊朗、土庫曼、柬埔寨、越南、老撾等。習近平會先發表講話，之後再進行閱兵，閱兵環節長約 70 分鐘。

本港方面，行政長官李家超率領的 360 人特區代表團亦會出席今早在北京舉行的紀念活動，署理行政長官陳國基和多名政府高層官員等，則出席在香港大會堂紀念花園舉行的官方儀式。

習近平：解放軍「為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐」

習近平在今早講話稱，「在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利」；中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻。

習近平又指，中國人民解放軍「始終是黨和人民完全可以信賴的英雄軍隊，全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻」。

新型導彈亮相：東風-31BJ / 東風-61

在今日的閱兵環節，中國軍方首次公開展示兩款新型導彈，包括「東風-31BJ」和「東風-61」型導彈，東風系列導彈是中方一系列地對地彈道導彈統稱，作為中國人民解放軍火箭軍的主要武器裝備。

目前未有以上兩款新型導彈的詳細規格，不過以往「東風-31」型導彈以洲際彈道導彈作為定位，最遠射程達 13,000 公里，覆蓋範圍遠至太平洋對岸的美國。

東風 31 BJ 型導彈作為新型武器亮相。（BBC）
東風 61 型導彈作為新型武器亮相。（BBC）
【閱兵環節】

習近平發表講話。（BBC）
習近平開始檢閱部隊。（BBC）
習近平乘坐專車檢閱（BBC）
紀念大會以放和平鴿作結。（BBC）
紀念大會以放和平鴿作結。（BBC）
【習近平講話全文】

全國同胞們，尊敬的各位國家元首、政府首腦和國際組織代表，尊敬的各位來賓，全體受閱將士們，同志們、朋友們：

今天，我們隆重集會，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。

我代表中共中央、全國人大、國務院、全國政協、中央軍委，向全國參加過抗日戰爭的老戰士、老同志、愛國人士和抗日將領，向為中國人民抗日戰爭勝利作出重大貢獻的海內外中華兒女，致以崇高敬意！向支援和幫助過中國人民抵抗侵略的外國政府和國際友人，表示衷心感謝！向參加今天大會的各國來賓，表示熱烈歡迎！

同志們、朋友們！

中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭。在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。

中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分，中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻。

歷史警示人們，人類命運休戚與共，各個國家、各個民族只有平等相待、和睦相處、守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演！

同志們、朋友們！

中華民族是不畏強暴、自立自強的偉大民族。當年，面對正義與邪惡、光明與黑暗、進步與反動的生死較量，中國人民同仇敵愾、奮起反抗，為國家生存而戰，為民族復興而戰，為人類正義而戰。今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇。中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。

中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄軍隊。全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻！

歷史承載過去，也啟迪未來。新時代新征程，全國各族人民要在中國共產黨堅強領導下，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，堅定不移走中國特色社會主義道路，傳承和弘揚偉大抗戰精神，踔厲奮發、勇毅前行，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥！

中華民族偉大復興勢不可擋！人類和平與發展的崇高事業必將勝利！

