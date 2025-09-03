中國閱兵・多圖｜習近平普京金正恩同步亮相 講話：堅決維護國家主權、統一、領土完整｜Yahoo

習近平、普京、金正恩同步亮相。（BBC）

習近平乘坐完閱兵專車後返回天安門城樓，與金正恩交談。（BBC）

普京（左一）聆聽翻譯人員講解。（BBC）

【Yahoo 新聞報道】北京今日（3 日）舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會。早上 8 時 56 分，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，與俄羅斯總統普京，北韓領導人金正恩同步亮相天安門城樓。

今日的紀念大會共有 26 個國家政要出席，除了俄羅斯和北韓外，亦包括伊朗、土庫曼、柬埔寨、越南、老撾等。習近平會先發表講話，之後再進行閱兵，閱兵環節長約 70 分鐘。

本港方面，行政長官李家超率領的 360 人特區代表團亦會出席今早在北京舉行的紀念活動，署理行政長官陳國基和多名政府高層官員等，則出席在香港大會堂紀念花園舉行的官方儀式。

習近平：解放軍「為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐」

習近平在今早講話稱，「在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利」；中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻。

習近平又指，中國人民解放軍「始終是黨和人民完全可以信賴的英雄軍隊，全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻」。

新型導彈亮相：東風-31BJ / 東風-61

在今日的閱兵環節，中國軍方首次公開展示兩款新型導彈，包括「東風-31BJ」和「東風-61」型導彈，東風系列導彈是中方一系列地對地彈道導彈統稱，作為中國人民解放軍火箭軍的主要武器裝備。

目前未有以上兩款新型導彈的詳細規格，不過以往「東風-31」型導彈以洲際彈道導彈作為定位，最遠射程達 13,000 公里，覆蓋範圍遠至太平洋對岸的美國。

東風 31 BJ 型導彈作為新型武器亮相。（BBC）

東風 61 型導彈作為新型武器亮相。（BBC）

【閱兵環節】

習近平發表講話。（BBC）

習近平開始檢閱部隊。（BBC）

（BBC）

（BBC）

（BBC）

習近平乘坐專車檢閱（BBC）

（BBC）

（BBC）

（BBC）

（BBC）

（BBC）

（BBC）

（BBC）

（BBC）

（BBC）

（BBC）

（BBC）

（BBC）

（BBC）

（BBC）

（BBC）

（BBC）

（BBC）

（BBC）

紀念大會以放和平鴿作結。（BBC）

【習近平講話全文】

全國同胞們，尊敬的各位國家元首、政府首腦和國際組織代表，尊敬的各位來賓，全體受閱將士們，同志們、朋友們：

今天，我們隆重集會，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。

我代表中共中央、全國人大、國務院、全國政協、中央軍委，向全國參加過抗日戰爭的老戰士、老同志、愛國人士和抗日將領，向為中國人民抗日戰爭勝利作出重大貢獻的海內外中華兒女，致以崇高敬意！向支援和幫助過中國人民抵抗侵略的外國政府和國際友人，表示衷心感謝！向參加今天大會的各國來賓，表示熱烈歡迎！

同志們、朋友們！

中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭。在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。

中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分，中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻。

歷史警示人們，人類命運休戚與共，各個國家、各個民族只有平等相待、和睦相處、守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演！

同志們、朋友們！

中華民族是不畏強暴、自立自強的偉大民族。當年，面對正義與邪惡、光明與黑暗、進步與反動的生死較量，中國人民同仇敵愾、奮起反抗，為國家生存而戰，為民族復興而戰，為人類正義而戰。今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇。中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。

中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄軍隊。全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻！

歷史承載過去，也啟迪未來。新時代新征程，全國各族人民要在中國共產黨堅強領導下，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，堅定不移走中國特色社會主義道路，傳承和弘揚偉大抗戰精神，踔厲奮發、勇毅前行，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥！

中華民族偉大復興勢不可擋！人類和平與發展的崇高事業必將勝利！