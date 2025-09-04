中國閱兵︱北韓極端保密措施 保安擦拭金正恩座椅桌面 帶走用過物品 免健康狀況外洩︱有片︱Yahoo

北韓領袖金正恩在與俄羅斯總統普京會晤(Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)

【Yahoo新聞報道】中國昨日（4 日）舉行二戰結束 80 周年閱兵，北韓領袖金正恩在與俄羅斯總統普京會晤後，其隨行人員隨即徹底清理會場，包括擦拭金正恩所坐椅子的靠背和扶手，及清潔放在旁邊的茶几，並帶走他用過的飲水杯。外界認為，這屬於北韓領導層一貫的嚴格保安措施，避免外國情報部門取得關於金正恩健康的蛛絲馬跡。

綜合外媒報道，相關片段最早於 Telegram 上流出，由俄羅斯記者 Alexander Yunashev 上載。他形容北韓人員「仔細消除金正恩存在過的所有痕跡」，又提到兩人會談歷時超過兩小時，結束後一同赴茶敘。

乘搭專列會攜帶專用廁所

有分析指，金正恩的出訪一向採取極端保密措施。例如他乘搭標誌性的綠色專列赴北京時，會攜帶專用廁所，以免健康狀況外泄。美國史汀生中心北韓領導層專家 Michael Madden 表示，這些做法已延續自金正日時代，目的在於避免任何外國情報單位，即使是友好國家，也能藉由毛髮、皮屑或廢棄物分析領導人的健康狀態。

歷來多次外訪，金正恩身邊的保安人員也曾被目擊採取相似措施。2018 年，他與南韓前總統文在寅會面時，保安人員曾先用消毒劑清潔椅子與桌子。2019 年於越南河內與美國總統特朗普舉行峰會後，其警衛更封鎖酒店房間地板，長時間清理，甚至搬走床墊。2023 年與普京的一場會面中，保安亦被拍到用消毒劑擦拭椅子，並用金屬探測器檢查座位安全。