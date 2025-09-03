中國閱兵︱日政府不評論閱兵意圖 與中方建穩定關係 前首相遭黨魁批或淪宣傳工具︱Yahoo

Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
【Yahoo新聞報道】中國今日（3 日）於北京天安門廣場舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會」，邀請超過 20 個國家的元首和政要出席，包括日本前首相鳩山由紀夫。日本國民民主黨主席玉木雄一郎對鳩山由紀夫出席該活動表達遺憾，批評或會被中國利用作為宣傳。日本官房長官林芳正表示，政府「一貫對相關動向保持關心和關注」，不評論中國舉辦閱兵的意圖。
日本官房長官林芳正今日在記者會上重申，日本自戰後以來，一直秉持「絕不再重蹈戰爭慘禍」的決心，並持續作為「和平國家」前行，這一立場也多次向中國方面強調。他同時指，日本和中國之間確認要「全面推進戰略互惠關係」，並透過雙方努力，建立「建設性且穩定的關係」。
國民民主黨主席：鳩山出席閱兵「令人遺憾」
綜合日本傳媒報道，玉木雄一郎受訪時表示，鳩山由紀夫出席中國的軍事閱兵「恐怕會被中國的宣傳利用，令人遺憾」。玉木強調，印度總理莫迪剛結束訪日後，前往出席上海合作組織首腦會議，但他依然沒有參加閱兵式，「連印度都顧及日本而缺席，日本的前首相卻出席，這非常遺憾」。
