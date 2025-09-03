中國閱兵︱李家超率約 360 名代表團出席 紀律部隊回歸後首穿制服參與盛典︱Yahoo

李家超稱率領了約 360 位由香港各界人士組成的代表團來京觀禮，在觀禮人員中佔比相當大，充分顯示中央對香港特區的重視。（李家超fb）

【Yahoo新聞報道】中國今日（3 日）舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會及閱兵儀式」。多個香港紀律部隊包括入境處、海關、警務處、消防處、懲教署及飛行服務隊代表獲邀並穿上制服出席，亦是香港回歸以來首次有紀律部隊穿著制服參與閱兵。多名官員亦親赴北京觀禮，並在 Facebook 分享相片與感受。

行政長官李家超表示，這次閱兵是全面推進中國式現代化新征程的首次閱兵，新型國產裝備首次亮相，彰顯捍衞國家主權、安全和發展利益的能力。他又強調，率領約 360 名香港各界代表赴京觀禮，充分體現中央對特區的重視。李又形容香港邁向「由治及興」的關鍵時期，必須以史為鑒，堅定維護國家安全。

入境處、海關、警務處、消防處、懲教署、飛行服務隊等均有代表出席，值得留意的是，今次是回歸後，紀律部隊首次穿著制服參加閱兵儀式。保安局局長鄧炳強則穿著西裝出席。警務處處長周一鳴在天安門背景拍照，並接受內地傳媒採訪。

所有觀禮的紀律部隊首長及官員，均穿著各自部門制服出席閱兵儀式。

入境處、海關、警務處、消防處、懲教署、飛行服務隊（左至右）均有代表出席。

警方派出多名代表出席，均穿著制服。

林定國：Forgive but not forget

律政司司長林定國形容，閱兵並非「耀武揚威」，而是展示「以備戰促和平」的決心，並提到其父在日佔香港時期的經歷，強調「Forgive but not forget」。財政司司長陳茂波則稱，閱兵展示國家軍容和科技實力，讓人感受到守護國家與地區和平的決心。

政務司司長陳國基則在政府總部與同事收看直播，並形容閱兵中殲 35 戰機、無人潛艇及「東風－61」戰略核力量等裝備，反映國家綜合實力的飛躍，強調「國家強大，香港有福」。

教育局局長蔡若蓮、環境及生態局局長謝展寰、勞工及福利局局長孫玉菡等人亦分別發文，稱親身見證閱兵莊嚴場面，既是對歷史的緬懷，也是推動愛國教育和激勵市民珍惜和平的重要時刻。

陳茂波、林定國、葉劉淑儀等人坐在觀禮台前排合照「打卡」，氣氛輕鬆。（林定國fb）

蔡若蓮則穿著便服出席活動。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀亦有出席閱兵儀式。（葉劉淑儀fb）

陳國基安排同事在政府總部或各自辦公地點收看現場直播。