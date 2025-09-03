中國閱兵︱習近平普京閒談「器官移植、長生不老」 習：本世紀人類或能「活到 150 歲」︱Yahoo

三人並肩步行登上天安門觀禮台。(Photo by Sergey Bobylev / RIA Novosti/Anadolu via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】中國今日（3 日）在北京天安門廣場舉行二戰結束 80 周年閱兵，國家主席習近平與俄羅斯總統普京、北韓領導人金正恩罕見同框現身。三人並肩步行登上天安門觀禮台期間，一段被直播收錄的對話意外成為焦點。畫面中可聽到普京透過翻譯談及「器官移植」與「長生不老」的話題，習近平則回應「本世紀，人可能能活到 150 歲」。

習近平在故宮迎接外賓後，與普京和金正恩一同登上天安門城樓。三人邊走邊交談，氣氛輕鬆。片段中，金正恩先稱很高興再度見到習近平，習近平亦回應「很久沒有見面」。

隨後對話聲音一度消失，但在談到年齡時再度清晰。傳譯員轉述普京的話稱：「隨着生物科技發展，器官會不斷移植，人會越活越年輕，甚至能長生不老。」習近平隨即表示很難預測，指本世紀人類可能「可以活到 150 歲」。