中國閱兵︱黃楚標中學派《文匯報》讀老兵訪問 中三升旗手：抗衡歐美感自豪︱Yahoo

教聯會黃楚標中學今早在學生上課前在禮堂舉行升旗儀式。

【Yahoo新聞報道】今日是抗戰勝利 80 週年， 北京天安門上午舉辦九三大閱兵慶祝抗日戰爭勝利 。教育局鼓勵全港中小學今安排學生收看閱兵儀式。教聯會黃楚標中學今早舉辦升旗禮，並安排全校學生到禮堂觀看閱兵直播。副校長溫羽貝指不同地區對二戰歷史有多個演繹，網絡的資訊亦未必準確，望學生接觸正確史實，學習正確的觀點和價值觀。有負責升旗的學生期待觀看閱兵，為國家今日能抗衡歐美力量、維護地區和平感自豪。校長許振龍致辭時指，望學生反思和平的重要性，裝備自己，日後貢獻國家。

副校長：不同地區不同演譯 網上很多不實資訊

今日是抗日戰爭勝利 80 週年，教聯會黃楚標中學響應教育局「國民教育——活動規劃年曆」內指引舉辦一系列活動，包括早上八時在校內舉行升旗禮，及後安排學生在禮堂觀看天安門閱兵直播。學校又向每位學生派發今日印有抗日老兵訪問的《文匯報》，並在下午為學生安排講座，由歷史老師講解香港在抗日戰爭的故事與角色，學生也需要在活動結束後作文，反思今日所見。

早上八時，學校儀仗隊三名升旗手進場。

學校為全體學生訂購今日出版的《文匯報》，頭版刊登抗戰老兵的訪問。

校內可見多處有宣傳，祝賀抗戰勝利 80 週年。

副校長溫羽貝盼學生透過今次活動認識國家的歷史。他形容和平像空氣一樣，好像一直都存在，就學生未必意識到和平有多重要。他稱平日注重帶領學生思考，學習正確的觀點和價值觀。他指出有些同學對歷史未必有很大興趣，也很少看書，而不同地方對歷史有不同演繹，例如日本缺乏刻劃侵華歷史，期望同學可以接觸正確的信息：「在互聯網上有很多不同的資訊，如果他看了一些其他有刪減的、或者有改動的歷史，就未必說那麼理想。」

教聯會黃楚標中學副校長溫羽貝。

升旗手看閱兵感興奮

中三的林同學是其中一位升旗手，今日為負責校內升國旗儀式而感緊張。他小時候在電視上看到七一、國慶升旗禮內的儀仗隊讓他覺得很威風，讀小三時應老師邀請加入香港升旗隊總會。他稱對抗日戰爭的歷史有興趣，除了中史課亦會翻查維基百科和大學論文了解歷史，對可以觀看閱兵感興奮：「我們新中國成立的時候，人人都說我們中國是積貧積弱，看到我們今天可以抗衡到歐美力量、可以維護到這個地區性的和平，覺得很自豪。」

負責升旗的林同學在升旗禮開始前感緊張，表示害怕失誤會影響升旗禮的莊嚴。

跨境生：見證國家強大

中五杜同學是來自珠海的跨境學生，他指學校每逢國家重大日子都會有相關活動，今天與同學一起觀看閱兵直播，有別以往與爸爸在電視機觀看，認為可以親眼見證國家的強大：「今天也是特別的一天，就是讓我能深刻意識到我是中國的國民，有非常強的這個認同感。」

來自珠海的杜同學修讀理科，平日會關注國家大事。

學生在完成第一節課後回到禮堂觀看天安門閱兵直播。

閱兵直播期間播國歌，全體師生一同起立。

閱兵結束後，老師帶領學生一同鼓掌。

校長寄語學生珍惜和平現況 努力學習為國家貢獻

校長許振隆在升旗禮後致辭時，向學生講解中共抗日戰爭的歷程，展示抗日戰爭、南京大屠殺等歷史照片。他指先輩艱苦的日子令人難以舒懷，盼學生反思和平的重要性，感恩當下擁有的生活：「我們每一個年輕人，我們每一個中國人，更加要明白他們今天所處的位置，在學校裏面好好地生活、好好地裝備自己，理解到好好學習、天天地向上的價值，日後更加能夠為國家更進一步。」

教育局向《Yahoo新聞》表示，9 月 3 日為中國人民抗日戰爭勝利紀念日，是國民教育活動規劃年曆內的重要日子之一，鼓勵全港中小學於上課前舉行升國旗儀式，以及配合紀念抗戰的「國旗下的講話」，於上午安排學生收看閱兵儀式。局方又表示活動有助帶出「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」的信息，藉此加強學生的國民身分認同、民族自豪感和愛國情懷。

教聯會黃楚標中學校長許振龍。