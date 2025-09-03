中國閱兵｜東風洲際導彈、無人潛航器亮相 華盛頓專家：中俄朝伊「動盪軸心」形成｜Yahoo

習近平（前排中）和普京（前排左）及金正恩（前排右）一同出席閱兵。 (Photo by Sergey Bobylev / POOL / AFP)

【Yahoo 新聞報道】中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會今早（3 日）在北京舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平主持大會並發表講話。習近平與俄羅斯總統普京，北韓領導人金正恩在大會開始前同步亮相天安門城樓，有份出席儀式的政要亦包括伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）等；閱兵期間中方又展示多款新型武器，包括之前從未亮相的東風-61（DF-61）、東風-31BJ（DF-31BJ）洲際彈道導彈，估計射程可遠至美國。華盛頓的戰略專家關注，中國、俄羅斯、北韓以至伊朗，已悄然形成 21 世紀反美「動盪軸心」（axis of upheaval）。

新型洲際導彈亮相：東風-31BJ / 東風-61

在今日的閱兵環節，中國軍方首次公開展示兩款新型導彈，包括「東風-31BJ」和「東風-61」型導彈。東風系列導彈是中方一系列地對地彈道導彈統稱，作為中國人民解放軍火箭軍的主要武器裝備。目前未有以上兩款新型導彈的詳細規格，不過以往「東風-31」型導彈以洲際彈道導彈作為定位，最遠射程達 13,000 公里，覆蓋範圍遠至太平洋對岸的美國。

「東風-5C」導彈亦是閱兵焦點。早在 2017 年，中國軍方已經試射「東風-5C」導彈，成為了「東風-5」系列最新型號。「東風-5C」體積龐大，總長逾 30 米，必須從發射井啟動，能運載最多 10 枚分導核彈頭，是舊型號的兩倍，射程同樣覆蓋美國和西歐。

東風-31BJ 型導彈作為新型武器亮相。（BBC）

東風-61 型導彈作為新型武器亮相。（BBC）

東風-5C 屬系列的重型導彈，能搭載 10 個分載核彈頭。 (AP Photo/Andy Wong)

反艦導彈：鷹擊-21

除了東風導彈之外，「鷹擊」（YJ）新型反艦導彈亦為軍事分析家所關注。今日閱兵展示的「鷹擊」反艦導彈包括「鷹擊-19」（YJ-19），「鷹擊-21」等。其中「鷹擊-21」在末端攻擊階段速度可達音速的 10 倍，其他反導彈武器系統難以攔截。目前「鷹擊-21」的射程預計為 1,000 至 1,500 公里。

無人潛航器：AJX002

有外媒日前報道，閱兵綵排期間見到新式超大型魚雷形無人潛航器出現。到了今日閱兵，名為「AJX002」的潛航器正式登場。據外國軍事網站《Naval News》報道，AJX002 長度 18 米，直徑約 1 至 1.5 米，採用泵噴推進技術和近乎靜音的隱身設計。報道續指，現時中國擁有世界上最大的「超大型無人潛航器」（XLUUV）項目，目前至少有 5 種型號已經下水。

鷹擊-21 末端飛行速度可達音速 10 倍。 (Photo by Pedro Pardo / AFP)

AJX002（央視新聞直播截圖）

BBC 記者：中俄朝三國已經「緊密結盟」

因為今次閱兵，習近平、普京和金正恩得以 3 人首次同台，成為歷史時刻。《BBC》駐首爾記者 Jean Mackenzie 寫道，「長期以來，金正恩一直被孤立、排斥，甚至嘲笑 —— 但如今，他的地位幾乎與兩位舉足輕重的世界強國相當」。Mackenzie 續指，金正恩今次願意參加閱兵的部份原因，「無疑是能夠與習近平和普丁並肩而立，與他們平起平坐」，而 3 人同台亦向西方，尤其是美國發出明確信號：「他們三國如今已緊密結盟。」

新加坡學者：習近平昔日仰慕普京 時移世易

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授兼助理院長吳木鑾（Alfred Wu）就向《衛報》表示，習近平透過今次閱兵展示了他的強大，並且向外界說明他在中國擁有強大影響力和受歡迎，「習近平在擔任地區領導人時，曾仰慕普京，認為普京是值得他學習的領導人 —— 而如今，他是一位全球領導人」，而金正恩都出席閱兵也凸顯了這一點。

今次閱兵大會明確顯示習近平在中俄朝三國當中的領導地位。 (Photo by Jade Gao / AFP)

亞非學院教授：習近平設定規則「哪些國家應被國際社會接受」

位於華盛頓的戰略暨國際研究中心，中國事務專家 Brian Hart 就向《CNN》表示，中國、俄羅斯、北韓和伊朗 4 個國家從未試過達成「四方接觸」，因此今次閱兵活動別具意義。倫敦大學亞非學院教授和中國研究院主任曾銳生（Steve Tsang）就指，習近平設定的邀請名單，旨在向外傳達訊息，就是他能夠設定規則，決定哪些國家「應被國際社會接受，不論民主西方或美國怎麼看。」

前官媒編輯：西方領導人缺席錯失近距離觀察中國良機

今次閱兵儀式有 26 個國家參與，歐美多國當中，只有斯洛伐克總理菲喬（Robert Fico）和塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）出席。雖然歐美多國以不出席閱兵的方式展示團結，不過在《環球時報》擔任資深編輯的王文向《BBC》表示，西方領導人錯失了觀察中國的良機，「西方失去了一次見證歷史的機會…… 以及更好地了解和近距離觀察中國不斷崛起的軍事實力和戰略決心的機會。」

