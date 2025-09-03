新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
中國閱兵｜東風洲際導彈、無人潛航器亮相 華盛頓專家：中俄朝伊「動盪軸心」形成｜Yahoo
習近平、普京和金正恩歷史上首次 3 人同場，受外界關注。
【Yahoo 新聞報道】中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會今早（3 日）在北京舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平主持大會並發表講話。習近平與俄羅斯總統普京，北韓領導人金正恩在大會開始前同步亮相天安門城樓，有份出席儀式的政要亦包括伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）等；閱兵期間中方又展示多款新型武器，包括之前從未亮相的東風-61（DF-61）、東風-31BJ（DF-31BJ）洲際彈道導彈，估計射程可遠至美國。華盛頓的戰略專家關注，中國、俄羅斯、北韓以至伊朗，已悄然形成 21 世紀反美「動盪軸心」（axis of upheaval）。
新型洲際導彈亮相：東風-31BJ / 東風-61
在今日的閱兵環節，中國軍方首次公開展示兩款新型導彈，包括「東風-31BJ」和「東風-61」型導彈。東風系列導彈是中方一系列地對地彈道導彈統稱，作為中國人民解放軍火箭軍的主要武器裝備。目前未有以上兩款新型導彈的詳細規格，不過以往「東風-31」型導彈以洲際彈道導彈作為定位，最遠射程達 13,000 公里，覆蓋範圍遠至太平洋對岸的美國。
「東風-5C」導彈亦是閱兵焦點。早在 2017 年，中國軍方已經試射「東風-5C」導彈，成為了「東風-5」系列最新型號。「東風-5C」體積龐大，總長逾 30 米，必須從發射井啟動，能運載最多 10 枚分導核彈頭，是舊型號的兩倍，射程同樣覆蓋美國和西歐。
【相關報道】
中國閱兵｜胡錦濤朱鎔基等元老未現身 溫家寶亮相天安門城樓｜Yahoo
中國閱兵・多圖｜習近平普京金正恩同步亮相 講話：堅決維護國家主權、統一、領土完整｜Yahoo
反艦導彈：鷹擊-21
除了東風導彈之外，「鷹擊」（YJ）新型反艦導彈亦為軍事分析家所關注。今日閱兵展示的「鷹擊」反艦導彈包括「鷹擊-19」（YJ-19），「鷹擊-21」等。其中「鷹擊-21」在末端攻擊階段速度可達音速的 10 倍，其他反導彈武器系統難以攔截。目前「鷹擊-21」的射程預計為 1,000 至 1,500 公里。
無人潛航器：AJX002
有外媒日前報道，閱兵綵排期間見到新式超大型魚雷形無人潛航器出現。到了今日閱兵，名為「AJX002」的潛航器正式登場。據外國軍事網站《Naval News》報道，AJX002 長度 18 米，直徑約 1 至 1.5 米，採用泵噴推進技術和近乎靜音的隱身設計。報道續指，現時中國擁有世界上最大的「超大型無人潛航器」（XLUUV）項目，目前至少有 5 種型號已經下水。
BBC 記者：中俄朝三國已經「緊密結盟」
因為今次閱兵，習近平、普京和金正恩得以 3 人首次同台，成為歷史時刻。《BBC》駐首爾記者 Jean Mackenzie 寫道，「長期以來，金正恩一直被孤立、排斥，甚至嘲笑 —— 但如今，他的地位幾乎與兩位舉足輕重的世界強國相當」。Mackenzie 續指，金正恩今次願意參加閱兵的部份原因，「無疑是能夠與習近平和普丁並肩而立，與他們平起平坐」，而 3 人同台亦向西方，尤其是美國發出明確信號：「他們三國如今已緊密結盟。」
新加坡學者：習近平昔日仰慕普京 時移世易
新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授兼助理院長吳木鑾（Alfred Wu）就向《衛報》表示，習近平透過今次閱兵展示了他的強大，並且向外界說明他在中國擁有強大影響力和受歡迎，「習近平在擔任地區領導人時，曾仰慕普京，認為普京是值得他學習的領導人 —— 而如今，他是一位全球領導人」，而金正恩都出席閱兵也凸顯了這一點。
亞非學院教授：習近平設定規則「哪些國家應被國際社會接受」
位於華盛頓的戰略暨國際研究中心，中國事務專家 Brian Hart 就向《CNN》表示，中國、俄羅斯、北韓和伊朗 4 個國家從未試過達成「四方接觸」，因此今次閱兵活動別具意義。倫敦大學亞非學院教授和中國研究院主任曾銳生（Steve Tsang）就指，習近平設定的邀請名單，旨在向外傳達訊息，就是他能夠設定規則，決定哪些國家「應被國際社會接受，不論民主西方或美國怎麼看。」
前官媒編輯：西方領導人缺席錯失近距離觀察中國良機
今次閱兵儀式有 26 個國家參與，歐美多國當中，只有斯洛伐克總理菲喬（Robert Fico）和塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）出席。雖然歐美多國以不出席閱兵的方式展示團結，不過在《環球時報》擔任資深編輯的王文向《BBC》表示，西方領導人錯失了觀察中國的良機，「西方失去了一次見證歷史的機會…… 以及更好地了解和近距離觀察中國不斷崛起的軍事實力和戰略決心的機會。」
【相關報道】
彭博：閱兵是超越炫武的記憶之戰 旨在重塑歷史強化對台主權論｜Yahoo
金正恩乘坐專列往中國 出席抗日戰爭勝利 80 周年活動 外界關注朝中俄三國會否私下會晤｜Yahoo
【報道】
BBC / The Guardian / DW / CNN
其他人也在看
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」
林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 1 天前
特朗普回應九三閱兵 稱中國不會對美國構成軍事威脅
【彭博】— 特朗普表示，中國不會對美國構成軍事威脅，並否認在北京舉行的大規模閱兵令美國擔憂。Bloomberg ・ 4 小時前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 6 小時前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 21 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
王君馨拍片感嘆「末日即將來臨」 擔心AI發展被反向操控：真的很可怕
王君馨於2021年離巢TVB後積極轉型，除咗參加內地綜藝節目《了不起舞社》、又以獨立歌手「G. Racie」名義重新出道，今年5月順利誕下與銀行家老公Daniel嘅愛情結晶品。日前，王君馨為愛女Audrey舉行百日宴，主題為甜蜜咖啡店，以紀念與老公20年前喺紐約一間咖啡店墜入愛河，李亞男、岑麗香、衛蘭、衛詩、鍾舒漫及鍾舒祺等一班圈中好友皆有出席。王君馨亦不時拍片分享日常，包括YouTube頻道及IG影片；近日，王君馨分享一段關於「世界末日即將來臨」嘅影片，指世界末日將至，而人工智慧（AI）發展迅猛係其主因，話題一度引發熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 1 天前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 1 天前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 1 天前
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 18 小時前
BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲
BLACKPINK Lisa與Minnie東京銀座逛街被野生捕獲！焦點全在Lisa身上那條美國潮牌Praying的工裝褲，腰間赫然印著嗆口中文標語，意外地直戳打工人心聲！Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相
胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管
學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。Yahoo財經 ・ 1 天前
Uniqlo「最強手袋」登場，防水2Way工裝袋勢掀搶購潮！$300有找入手前Chloé總監打造平價時尚手袋
Uniqlo的新品總能帶來驚喜，繼早前爆紅的多口袋背包後，今年秋季再度與前Chloé及Givenchy創意總監Clare Waight Keller攜手，推出一款兼具防潑水功能與高機能設計的「2Way工裝袋」。這款手袋在細節處融入旅行必備的貼心巧思，完美符合香港人「一包走天下」的需求，而且價格十分親民，勢必再掀起一波搶購熱潮！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 1 天前
文頌嫻晒與好姊妹宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身
文頌嫻與商人李梓慎於2012年結婚，二人當年假四季酒店舉行婚禮，仲喺宴會上宣布懷孕喜訊，誕下女兒Jamie後，文頌嫻淡出幕前，專心相夫教女。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資
據知情人士透露，新世界發展的控股股東鄭氏家族考慮最早於今年年底向這家負債累累的建築商注資。Bloomberg ・ 1 天前