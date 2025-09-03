中國閱兵｜習近平偕普京金正恩閱兵 特朗普發文：你們正在密謀反抗美國｜Yahoo

美國總統特朗普與中國國家主席習近平，2019 年 6 月在日本大阪舉行的 G20 峰會見面握手。（資料圖片 / REUTERS/Kevin Lamarque）

【Yahoo 新聞報道】北京今日（3 日）舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，與俄羅斯總統普京，北韓領導人金正恩同步亮相天安門城樓，一同觀賞「九三閱兵」。美國總統特朗普在社交媒體發文回應：「請代我向普京及金正恩致以最誠摯的慰問，因為你們正在密謀反抗美國。」

特朗普在其社交平台 Truth Social 表示：「願習主席和偉大的中國人民擁有偉大和長久的慶祝日。請代我向普京及金正恩致以最誠摯的慰問，因為你們正在密謀反抗（conspire against）美國。」

美國總統特朗普在 Truth Social 發文回應中國閱兵。

特朗普提及二戰期間，美國向中國給予很大支持，他寫到：「最重要有待回應的問題是：習主席會否提及美國向中國所提供的巨大支持和『血』的犧牲（support and "blood"），藉以維護免受外敵入侵的自由。」他又指，在中國追求勝利和榮耀的歷程當中，許多美國人死亡，他希望這些美國人的英勇表現和犧牲會被紀念。

早前稱與習關係很好 「中國需要我們，多過我們需要他們」

特朗普較早前回應記者稱，不認為中國會對美國構成軍事威脅，又說與習近平關係很好，稱「中國需要我們，多過我們需要他們。」他重申美國擁有世界上最強大的軍隊，認為中國絕對不會對美國動武，「否則那會是他們做的最糟糕的事」。

普京（左一）與金正恩（右一）現身觀看閱兵。（BBC）

來源：BBC、ABC