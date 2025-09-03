中國閱兵｜胡錦濤朱鎔基等元老未現身 溫家寶亮相天安門城樓｜Yahoo

前中國領導人胡錦濤 2022 年在全國二十大閉幕會被工作人員帶離場

【Yahoo 新聞報道】北京今日（3 日）舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會。除了來自各國出席大會的元首政要名單，外界亦關注多名國家前領導人的身影，今日大會上前總理溫家寶等亮相天安門城樓，至於前總書記胡錦濤、前國務院總理朱鎔基等則未有出席。

據直播畫面，登上天安門城樓觀看閱兵的卸任領導人包括前總理溫家寶、前國家副主席曾慶紅及王岐山、前副總理李嵐清、前全國人大常委會委員長栗戰書、前全國政協主席汪洋等。

其中現年 82 歲的前總書記胡錦濤未有現身，胡錦濤 2022 年 10 月在全國二十大閉幕會時中途被請離場。胡下台前拍了時任國務院總理李克強的肩膀，畫面引起諸多猜測。

當時新華社曾報道引述消息指胡錦濤「會議期間身體不適，工作人員為了他的健康，陪他到會場旁的房間休息。」

胡錦濤最後一次公開亮相，是2022年12月江澤民逝世時，他前往醫院為江送別。

除胡錦濤外，96歲的朱鎔基、108歲的前政治局常委宋平、前政治局常委羅幹等人亦未有出席。

