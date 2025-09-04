中國閱兵｜譚耀宗讚軍備比 10 年前大有進步 對外釋出訊息：「你唔好欺負我」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】北京昨日（3 日）舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會，期間有閱兵儀式，行政長官李家超率領 360 人代表團赴京出席。有份在天安門廣場城樓觀看閱兵的全國港澳研究會副會長、前人大常委譚耀宗今早（4 日）在電台節目表示，今次活動別具意義，特別提醒眾人要珍惜得來不易的和平。譚耀宗又認為，閱兵展示了大量軍備，亦能對外釋出訊息，顯示國家並非如以往疲弱，「你唔好欺負我」，亦呼應了國家主席習近平在講話中提到的「不畏強暴」。有中學校長亦在同一節目指，全校師生昨早一同看直播，之後要寫下感想，發現很多學生都感到「國家強大」，「人心振奮」。

譚耀宗在港台節目《千禧年代》表示，今次大會的主題是「銘記歷史，緬懷先烈，珍愛和平，開創未來」，貫穿了整場活動和講話，「歷史已經警示我哋，如果唔係和睦共處，可能消除唔到戰爭根源」，觀乎當今世界有不同的對立狀況，主題的提醒有現實意義，亦提醒大家非要散播仇恨，而是要開創未來。

「依家已經唔係 80 年前嘅中國」

關於閱兵環節，譚耀宗回憶起 10 年前亦曾經到北京觀看閱兵，他感嘆現時的軍備比起 10 年前已經有「好大進步」，感覺震撼，認為閱兵可以看到國家的組織能力及水平突出，能夠一次過檢視「保衛國家的力量」。他並且認為，今次閱兵可以向世人表達，「依家已經唔係 80 年前嘅中國」，現時中國已經自立自強，「以前弱，所以就被人欺負，被人打」；國家非要對外侵略和攻擊，而是有能力維護統一和領土完整，並樂意與各國人民構建「人類命運共同體」。

對於繼續有香港代表團參與紀念大會，譚耀宗指整個大會的人數有減少，但香港代表團人數不跌反升，反映了國家對港澳同胞的關心、信任和支持；他本身是前人大常委，已退下來，但仍有幸獲邀上城樓觀看閱兵儀式，感到很感恩。

中學校長：日本侵華屬「邪惡歷史」

香港創知中學校長黃晶榕在同一節目就表示，昨日為了讓過千名師生和工友一同遙距參與，由上午 8 時許起就安排他們觀賞直播和進行主題教育，長達近 3 小時。師生返回課室後，再由班主任帶領學生討論和寫下感受，他歸納了大部份師生的 4 個概念為「銘記歷史、珍惜和平、國家強大、人心振奮」。

黃晶榕又說，校方亦安排了主題教育，談及抗戰歷史和國家強大的現況。他提到，日本侵華的「邪惡歷史」，令 3,000 多萬中國人喪生，對社會亦造成破壞；至於在戰後，日本人和德國人的取態迴異，其中日本人認為戰敗是「恥辱」，缺乏反思；至於議員和政要持續到靖國神社參拜，亦令人要提防軍國主義「死灰復燃」，這些都需要認識和思考。

