中國閱兵｜金正恩援俄出於「兄弟情」 普京願在莫斯科見澤連斯基 烏方：不可接受｜Yahoo

中國閱兵時出現國家主席習近平、俄羅斯總統普京及北韓領導人金正恩三人首次同場的歷史性畫面。 (Photo by Sergey Bobylev / RIA Novosti/Anadolu via Getty Images )

【Yahoo 新聞報道】中國閱兵時出現國家主席習近平、俄羅斯總統普京及北韓領導人金正恩三人首次同場的歷史性畫面。期間，普京邀請金正恩到俄羅斯，金正恩承諾會盡其所能提供協助。普京又稱沒有排除與烏克蘭總統澤連斯基會面談判的可能性，但稱地點要在莫斯科，有關說法隨即被烏方拒絕及抨擊。

北韓過去一直支持俄羅斯攻打烏克蘭，派出軍隊和武器，普京讚揚北韓軍人表現英勇。中國昨日（3日）閱兵，普京與金正恩會面期間，透過翻譯員邀請金正恩前往俄羅斯。金正恩表示：「如果有任何事我可以為你或為俄羅斯人民做，我會視為出於兄弟間的情義，是我要肩負的義務，並且會準備好做任何事去提供協助。」之後，金正恩說「很快再見」並擁抱普京，對方回應稱：「我們正在等你，歡迎拜訪。」

中國昨日（3日）閱兵，普京與金正恩會面時邀請對方前往俄羅斯。(Photo by Kremlin Press Service/Anadolu via Getty Images)

俄逐攻擊烏克蘭 普京：談判須在莫斯科

普京到訪北京期間，俄羅斯再次攻擊烏克蘭，出動約 500 架無人機及發射 24 枚導彈，瞄準烏克蘭中西部，波及民居及能源設備。普京在北京表示，俄羅斯軍隊正全力推進，但他稱願意與澤連斯基會面談判，前提是這種會面要在莫斯科舉行。

普京以往一直被指嘗試刺殺澤連斯基。對於普京提出在莫斯科會談，烏克蘭外長瑟比加質疑，普京繼續故意提出令人無法接受的提議，來戲弄所有人，重申以莫斯科作為烏俄元首會談的地點是不可接受。目前至少已有七個國家願意主辦會談，包括奧地利、梵蒂岡、瑞士、土耳其以及三個海灣國家。澤連斯基較早前批評普京，斥普所作所為未有應有懲罰，促請各國實施更強硬的制裁措施。

來源：

BBC、衛報