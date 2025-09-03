中國閱兵｜金正恩12歲女兒金主愛隨行 潛在接班人首次外訪｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】北京今日（3 日）舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會。出席大會的北韓總書記金正恩昨日乘專列火車抵達北京，是時隔6年再次訪華。不過外界同時留意到，其12歲女兒金主愛（Kim Ju Ae）身穿黑衣、紮蝴蝶結頭飾站在身後，相信今次是金主愛首次參與外訪行程，亦是首次訪華，專家分析此舉可被解讀為金正恩屬意她成為接班人的信號。

多次國內公開露面

過去金正恩出席公開場合一般都會攜妻子李雪主同行，鮮有只帶女兒。北韓官方並無公開金主愛的實際年齡，外媒估計其年齡約 12 歲。金主愛過去已多次在國內公開露面，自2022年11月首次在火星17洲際導彈試射時亮相，統計指她已隨金正恩出席活動共43次。

北韓官方媒體對金主愛的報道均形容她「受人愛戴」、「受人尊敬」，專家認為，可解讀為金主愛或擁有特殊地位，金正恩讓她從小出席軍事活動，是有意讓她得到軍人的信任與尊重，為領導逾百萬軍人作準備。

未有出席閱兵

金朱愛今次訪華是首次在海外公開露面，亦引發外界猜測她為何選擇北京作首次外訪，及金正恩是否在為她成為未來接班人鋪路。不過在今日的閱兵儀式上，未見金主愛出現在天安門看台。

北韓自1948年金日成建國以來，一直實行世襲獨裁統治。1994年金日成去世後，其子金正日繼承政權，17年後金正日去世，再由兒子金正恩繼位。換言之，北韓三代領導人均為男性，據報金正恩另外還有至少兩名兒子，如果他屬意金主愛為接班人，將改變女性領導人在北韓的地位。

