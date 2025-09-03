中國閱兵｜ 日本前首相鳩山由紀夫傳為侵華下跪 瘋傳照片實為在韓向日治死者致哀｜Yahoo

網上流傳一張鳩山跪地的照片，被指是在南京大屠殺紀念館為侵華道歉，實為十年前在南韓所攝（網上圖片）

日本前首相鳩山由紀夫 (Photo by Chung Sung-Jun / POOL / AFP) (Photo credit should read CHUNG SUNG-JUN/AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】北京今日（3 日）舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會，出席名單包括日本前首相鳩山由紀夫（Yukio Hatoyama）。近日一張他跪地的照片在網上瘋傳，被指是在南京大屠殺紀念館為侵華道歉。法新社利用反向搜尋，證實相關照片拍攝地點於南韓首爾，鳩山當時在西大門刑務所前向日治時期犧牲者致哀。

一張顯示為鳩山由紀夫下跪的照片於 8 月 28 日開始在社交平台 X 上出現，其後被瘋傳，有內容聲稱鳩山由紀夫曾在南京下跪道歉。

法新社利用反向圖片搜尋，顯示圖片實際上來自 2015 年 8 月 12 日，南韓廣播公司 KBS 報道，鳩山在首爾西大門刑務所歷史館下跪，向遭日本殖民統治迫害的韓國獨立運動人士致敬，中國央視新聞當時亦有播出相關畫面。

鳩山之子反對其父出席閱兵

現年 78歲的鳩山由紀夫為日本民主黨員，曾於 2009 年當選首相，惟上任僅8個月，翌年因美軍沖繩普天間基地遷移問題，在爭議聲中定案後請辭。

鳩山過去曾多次就日本的侵略行為道歉，包括在 2013 年 1 月 17 日到訪南京大屠殺紀念館，向遇難者鞠躬致哀，但並未有下跪。

此次鳩山應邀出席閱兵，在日本國內遭強烈批評，日本官房長官林芳正回應時稱，日本政府不知曉此事，「不發表評論。」鳩山兒子、國民民主黨眾議員鳩山紀一郎在 X發文，表示沒有必要出席該活動，「我已經請父親取消出席」。

