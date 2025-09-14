中國電信國際亮相第十屆「一帶一路高峰論壇」，共築智惠絲路新未來

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月14日 - 2025年9月10日至11日，第十屆「一帶一路高峰論壇」在香港會議展覽中心成功舉辦。中國電信國際有限公司（以下簡稱「中國電信國際」）以「智惠絲路新未來」（Empowering the New Silk Road via AI for Good）為主題重磅參展，聚焦OneGrowth全球合作計劃、AI全球能力和AI應用三大核心板塊，通過多個標桿案例、場景互動及實物展示，系統呈現中國電信在「一帶一路」沿線的雲網智算資源布局與AI創新應用，全面彰顯其以數字科技助力區域協同發展的綜合實力與堅定決心。



活動首日，中國電信國際公司AI業務總監吳婷以《智慧絲路新未來：中國電信國際全球AI數智能力藍圖》為主題發表精彩演講，立體呈現了中國電信的AI能力體系與架構，展示了中國電信國際全面布局人工智能領域的一系列創新成果與應用實例，涵蓋OneTouch AI訓推一體機、AIGC安全防護系統，星辰智能體平臺等多款創新AI產品，展現了企業在AI技術研發與產業應用方面的領先實力。並結合多個實戰案例，深入分享了中國電信在國際數字化底座構建與企業出海智能化解決方案方面的領先優勢。



本屆展會，中國電信國際圍繞OneGrowth全球合作計劃和AI全球能力，精心打造多項互動亮點，全面呈現AI+技術實力與生態合作。



AI賦能 聚力同生 全球合作共建數字新生態



在「OneGrowth全球合作計劃」板塊，重點呈現中國電信國際今年6月發布的OneGrowth全球合作計劃，打造三大生態合作方向。秉持核心四大核心理念：共創、共享、共治和共贏，系統呈現「AI+數智使能」、「AI+泛移動」、「AI+創新業務」三大生態方向。其中，「AI+數智使能」打造全球生態算力調度平臺，實現智算與通算一體化服務，並攜手合作夥伴共同開發X個場景化的數智應用使能平臺；「AI+泛移動」 依托「陸海空天，泛在連接」的立體移動通信網絡，在5G、衛星通信、車聯網等重點方向與全球夥伴展開合作；「AI+創新業務」重點展示了視聯網方向的合作，通過整合生態鏈能力的跨國平臺--天翼視聯國際平臺，包括AI算法生態、終端生態、雲服務生態以及應用生態服務，可為客戶提供一體化服務，精準對接各種需求。



應用落地 智惠引領 互動體驗彰顯技術實力



在「AI全球能力」板塊，除展示全球數字化基礎設施，直觀呈現包括53條海纜、251個國際節點和15個海外智算中心在內的資源網絡，也重點介紹了兩大算力引擎的能力與優勢：中國香港將軍澳和印尼雅加達智算中心，凸顯中國電信國際在夯實「數字絲路」底座、助力區域企業轉型方面的核心能力。



中國電信國際集中亮相了包含5GC場景應用、低空經濟服務體系等在內的AI解決方案與標桿案例。通過中國車企出海歐洲、遊戲廠商全球化運營等實戰範例，凸顯在「一帶一路」沿線的深度應用成果，展現中國電信國際在推動產業數字化轉型與服務出海方面的領先實力。



與此同時，在AI互動體驗與實物展示區域，中國電信國際特別設置AI戲曲變臉互動、5GC機械狗和天樞無人機等體驗項目。將傳統文化與人工智能深度融合，生動展現公司在5G、人工智能、物聯網、低空經濟等前沿領域的創新積累與技術實力，吸引大量現場觀眾互動參與。



展會期間，中國電信國際與來自全球的客戶及合作夥伴於現場展開洽談，共同探討「一帶一路」數字經濟發展新機遇。未來將繼續發揮雲網資源、AI技術及全球服務優勢，為沿線國家和地區提供高效可靠的數字化解決方案，推動「數字絲綢之路」建設邁向新高度。



通過此次參展，中國電信國際全面展示了其作為世界級數智科技服務提供商的資源整合力、技術創新力與生態影響力，充分體現了公司以科技創新賦能「一帶一路」高質量發展、共創智慧未來的堅定承諾。





