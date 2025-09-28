中國電動車系統在極端高溫下將電池彈射至 20 呎外

近日，中國發布了一段展示新型電動車（EV）電池防火系統的演示視頻。根據報導，這套系統可以偵測到熱失控現象（即當一個電池單元點燃時，火焰迅速擴散），並將整個電池組從車輛中彈射出去。在目前的版本中，電池組可以在不到一秒的時間內被彈射至約 3 米至 6 米的距離。視頻畫面顯示，這一彈射過程就像一片巨大的吐司從烤麵包機中跳出。

目前，電動車電池火災雖然相對罕見，但卻極難撲滅（火焰甚至可以在水下燒至約 1,000°C）。在某些地區，消防的常規做法是將整輛電動車浸入巨大的水箱中。為此，這套彈射系統有助於將燃燒的電池組遠離乘客，降低潛在的危險。這一創新技術的推廣，能否有效減少火災對人員的威脅，仍待觀察。

在視頻中，據報導由中國汽車碰撞修復與技術研究中心組織，舞台上出現了一輛經過改裝的 SUV（如 iCar 03T）。幾秒鐘後，隨著一聲巨響，電池組從車輛底部側面彈射到舞台上，用於接住電池組的墊子上。這樣的系統可以讓消防員只需處理電池，而非整輛車輛。目前，消防員在處理電動車電池火災時面臨著巨大挑戰，有時甚至需要在最糟糕的情況下將整輛車浸入水中以撲滅火焰。

儘管這一提案引人入勝，但也帶來了一些新的潛在危險。首先，將一個重達 227 公斤的冒煙電池組彈射到空中，對行人、其他車輛、建築物或路邊物體都是一種固有的危險。此外，這也引發了新的責任問題，因此汽車製造商和供應商迅速與此技術保持距離，因為沒有公司希望被與可能引發訴訟的技術聯繫在一起。

目前，這一提案仍處於初期階段，基本上是一個概念驗證的演示，而非監管機構會批准的道路技術。在提案發佈後，西方媒體對其反應不一，有的將其視為嚴肅工程與非傳統設計的結合。例如，InsideEVs 保持謹慎，表示這一方案“奇怪，但不完全瘋狂”，如果傳感器和人工智能能安全地引導彈射，或許會演變成實用技術。其他一些媒體，如 Futurism，則持更懷疑的態度，將其形容為“帶有翅膀的責任”，並將其與“光子魚雷”進行比較。儘管 Joyson Electronics 和 iCar 否認參與此項技術，但他們仍然在報導中被提及。

從全局來看，像這種電池彈射系統的提案表明工程師們對解決電動車火災問題的迫切需求，儘管電動車火災相對罕見，但其後果卻是災難性的。全球範圍內正在努力改進標準解決方案（如更好的冷卻技術、更安全的化學材料和防火電池包）。中國的這一演示是一個極端的、早期的概念，可能不會被直接採納，但它推進了對替代安全措施的討論。

