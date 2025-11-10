鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
中國領事「斬首」回應高市「台灣有事」表態 日方強烈抗議：「言論極其不妥」
剛上任不久的日本首相高市早苗日前在眾議院稱，如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。中國駐大阪總領事薛劍其後在社交平台回應，表示「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉」。高市早苗今日（10 日）在眾議院被要求撤回言論，但她拒絕。
「毫不猶疑砍掉擅自伸過來的骯髒腦袋」
上周五（7 日），高市早苗在日本眾議院預算委員會中被問及，若中國以軍艦封鎖台灣海域，是否對日本構成「存立危機事態」。高市回答說：「要看實際情況發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷。如果出現武力攻擊，那麼被認定為存亡危機事態的可能性很高。」
《每日新聞》報道指，過去的各位前任首相都沒有明確指出，若台灣有事，可能對日本構成「存亡危機事態」。其不尋常的言論引起中國政府關注，翌日（8 日），中國駐大阪總領事薛劍在社交平台 X 發帖，轉發了《朝日新聞》就高市的言論報道，然後以日文寫道：「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉，你們真的做好覺悟了嗎？」
薛劍的貼文引發熱議，他在一日後（9 日）就把帖文刪除，不過又發出另一則帖文，指出「台灣有事就是日本有事，是日本部分愚蠢政治家選擇的死亡之路」、「請務必恢復最低限度的理性與守法精神，不要再遭遇如同戰敗的民族性滅亡」。
高市：政府既有見解，沒有需要撤回
至今日（10 日），高市再現身眾議院預算委員會，被議員要求撤回上周的言論，高市拒絕。她解釋，日本首相作為自衞隊最高指揮官，必須設想各種情境，並綜合判斷。至於上周五的言論，是以最懷情況為例，具體回答；那是依照政府既有見解，沒有特別需要撤回或取消的打算。但她補充說，今後不會在國會答問環節上回答假設性問題。
《每日新聞》報道，日本政府已就薛劍的帖文向中方提出抗議，並密切關注後續發展。共同社報道引述日本官房長官木原稔在記者會上回應，日本政府已就薛劍的帖文向中方提出了強烈抗議。木原指出，儘管發帖主旨不明，但作為中國駐外使領館負責人的言論，不得不說極其不妥。外務省通過日本駐華大使館向中方提出強烈抗議，要求立即刪除相關帖文。
《聯合新聞網》引述美國印第安納大學漢彌爾頓盧格研究所日本政治與安全領域教授 Adam Liff 分析說，高市上周的表態不應被視為對任何台海危機的承諾，其言論充其量只可理解為坦白承認日本政府內部討論過這一種應對台灣危機的可能性，這點曾被很多政治人物及觀察家公開提及，並非日本立場出現明確轉變。
