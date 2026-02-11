中國首度完成載人飛船返回艙海上搜尋回收任務！載人登月工程重大突破

中國載人航天工程辦公室公布，2026 年 2 月 11 日文昌航天發射場成功實施長征十號運載火箭低空演示驗證同夢舟載人飛船最大動壓逃逸飛行試驗，火箭一級箭體同飛船返回艙分別安全溅落預定海域，12 時 20 分海上搜救分隊完成首次返回艙搜索回收任務，為 2030 年前載人登月任務積累寶貴數據。

試驗亮點：四個「首次」

中國載人航天工程辦公室指，呢次試驗係長征十號運載火箭首次初樣狀態下嘅點火飛行、夢舟載人飛船首次最大動壓（Max-Q）逃逸試驗、飛船返回艙同火箭一級箭體首次海上溅落，同時文昌航天發射場新建發射工位亦首次執行點火飛行任務。​

特別係夢舟飛船返回艙實現首次海上搜索回收，12 時 20 分海上搜救分隊完成搜索回收任務，為後續空間站應用同載人登月任務積累重要經驗。​

試驗過程：順利完成三個步驟

1 時 00 分地面指揮中心下達點火指令，火箭點火升空，到達飛船最大動壓逃逸條件時，飛船接收火箭發出嘅逃逸指令成功分離。火箭一級箭體同飛船返回艙分別按程序受控溅落預定海域，12 時 20 分海上搜救分隊完成返回艙搜索回收任務。​

文昌航天發射場按「邊建設邊使用」策略克服困難確保試驗如期實施，着陸場系統亦針對飛船返回艙首次海上溅落開展針對性訓練同演練。

技術突破：重複使用火箭 + 海上回收關鍵技術獲驗證

試驗成功驗證長征十號火箭一級上升段同回收段飛行、夢舟飛船最大動壓逃逸同回收功能性能，同時驗證工程各系統接口匹配性。火箭一子級完成返回段飛行同受控溅落，考核返回段發動機多次起動、高空點火可靠性、複雜力熱環境適應性同高精度導航控制等多項關鍵技術。​

夢舟飛船返回艙具備多次重複使用能力，呢次首次海上回收成功，為載人登月等後續任務提供重要工程經驗。

