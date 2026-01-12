中國首架高空無人貨運飛機 Tianma-1000 完成首飛

中國新型無人運輸飛機「天馬-1000」於上週日完成了首飛。該飛機由西安飛行器技術集團研發，隸屬於中國北方工業集團公司，主要用於物流、緊急救援和物資運輸。這是中國首款能在高海拔、複雜地形中運行的無人飛機，具備超短起降能力，並能快速切換貨物運輸和空投模式。根據中國媒體報導，該平台旨在提升快速反應能力和靈活的物資運送，標誌著中國在多功能自動化運輸飛機發展上的重要進展。

「天馬-1000」的最大有效載荷為 1 噸（約 2,204 磅），相當於一輛標準轎車，能在單次飛行中攜帶大量物資。飛機的最大航程為 1,118 英里（約 1,800 公里），其模組化貨艙可靈活轉換為物資運輸平台，以滿足不同任務需求。根據中國國際電視台（CGTN）的報導，該飛機配備光學引導著陸輔助系統，能在雨、雪、霧和霾等低能見度條件下準確識別著陸區域，實現高精度自動著陸。

這架飛機專為高原、沿海地區和山區等環境設計，能在複雜和緊急環境中保持高成功率和可靠性。根據《中國日報》的報導，「天馬-1000」還具備人工智能驅動的智能裝卸系統，能在五分鐘內處理 1 噸物資，減少時間和人力需求。此外，它還支持智能路徑規劃、自動避障以及在惡劣氣候條件下的穩定飛行。

該飛機的設計旨在應對偏遠地區、緊急救援場景和緊急物資轉運的需求，能進行大規模物資投送，以滿足數天的基本需求，包括食物、藥品和設備，從而解決困難地形中的物流挑戰。

「天馬-1000」的發展符合中國擴大低空經濟的戰略推進，這一領域被視為重要的增長點。根據《全球時報》的報導，2025年11月，政府公布指導方針，加速新技術和應用場景的發展，支持無人運輸等領域的穩步擴張。根據中國民用航空局的數據，中國的低空經濟規模在2025年達到 1.5 萬億元人民幣（約 $214.98 億），預計到2035年將超過 3.5 萬億元人民幣。

「天馬-1000」只是中國大型無人貨機發展的一部分。2025年3月，另一款噸級無人運輸飛機「TP1000」在山東省完成首飛。2025年12月10日，由中國航空工業集團開發的「AR-E800」電動垂直起降飛機在江西省進行了首次飛行。根據《全球時報》的報導，截至2025年12月30日，已有 1,081 家企業在低空領域註冊，登記的產品類型達到 3,623 種，登記的單位數超過 529 萬。工信部官員表示，在第十五個五年規劃期間（2026–2030），中國將加速低空設備的技術創新，加強安全基礎，完善產業標準，推動無人和低空平台的創新應用，以適應當地條件。

