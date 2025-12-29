中國首架 6 噸傾轉旋翼飛機成功首飛

一架中國製造的傾轉旋翼飛機於週日成功完成了其首飛，這架名為 Lanying R6000 的飛機重約六噸，標誌著中國在先進垂直起降航空領域邁出了重要一步。R6000 是全球首款在此重量級別的傾轉旋翼飛機，由中國的聯合航空公司獨立開發，預示著中國在該技術上不斷擴大的雄心。這款飛機的設計旨在結合直升機的靈活性與飛機的速度和航程，旨在改變區域航空旅行的格局。

首飛不僅是測試的成功，更顯示出中國在傾轉旋翼技術上日益增長的實力。根據聯合航空的說法，R6000 傾轉旋翼飛機將用於城市間、海上航線以及山區的點對點空中通勤。該公司表示，這架飛機能縮短旅行時間，減少地理障礙，並幫助建設跨區域的門到門運輸網絡。項目經理趙鳳明形容這一成就為國家航空航天行業的突破時刻，並指出 R6000 的出現標誌著中國在傾轉旋翼的尖端航空領域達到了世界前沿，打破了長期以來的技術壟斷。

推動這架飛機的是由中國航空發動機集團獨立研發的 AES100 發動機。Lanying R6000 採用獨特的傾轉旋翼配置，能夠平穩地在垂直起降和高速水平飛行之間轉換。這種設計將直升機的精確懸停和垂直升降能力與固定翼飛機的長航程和快速巡航能力相結合。與旋轉整個發動機艙的設計不同，R6000 採用傾轉旋翼軸系統，聯合航空表示，這一選擇減少了複雜性，並在飛行控制和動力系統設計上取得了進展。

此外，這種設計還避免了在起飛和降落過程中地面工作人員和周圍結構暴露於熱氣流中，這對於海上作業尤其重要。通過降低熱風險，這架飛機可以在普通船甲板和缺乏專用耐熱塗層的海上平台上操作，擴大了其在海上的使用潛力。

在固定翼模式下，R6000 的巡航速度約為 342 英里每小時，約為傳統直升機的兩倍。它可承載的最大商業有效載荷約為 4,409 磅，顯著高於同類型直升機的載荷。該飛機的最大航程約為 2,485 英里，約為傳統直升機的四倍，服務高度接近 25,000 英尺。這些數據使得 R6000 適合執行通常超出旋翼機範疇的長距離任務。

針對空間限制，R6000 的設計包括了雙翼折疊和葉片收縮技術，這些特徵在停放時減小了飛機的佔地面積，使得在城市和船甲板等狹窄空間的存放和部署更加便捷。該公司表示，首飛的成功反映了核心傾轉旋翼技術的突破，包括擁有完全獨立知識產權的智能傾轉和飛行控制系統，傳動系統符合嚴格的航空安全標準，支持未來的大規模應用。

除了通勤旅行，R6000 還預計將支援醫療撤離、消防、警察巡邏和災難救援等任務，這些任務對快速和精確的部署至關重要。該公司還看到了高端私人旅行和空中觀光的機會，這些雄心與中國更廣泛的低空經濟相契合。根據新華社的報導，無人機和直升機在快遞和旅遊中的使用正日益增長。中國民航局的預測顯示，低空市場到 2025 年可能達到約 2,100 億美元，並有可能在 2035 年超過 4,900 億美元，突顯了 3,280 英尺以下的空間擴展，新型飛機如 R6000 可能會在此範疇內運行。

