中國首次公開展示 J-20 隱形戰鬥機

中國人民解放軍空軍（PLAAF）宣布，將於 9 月 19 日至 23 日在吉林省長春舉行的特別開放日上，首次靜態展示隱形戰鬥機成都市的 J-20。此事件的時間選擇頗具意義，因為 2025 年 9 月標誌著中國在第二次世界大戰中解放日本佔領的 80 周年。J-20 戰鬥機自被稱為「巨龍」以來，僅在空中表演和飛行中亮相，普通公眾尚未有機會近距離觀賞。

有報導指出，這一消息可能象徵著中國對於 J-20 成熟度的日益「開放與自信」。除了 J-20 的靜態展示，還將有其他空中表演，包括中國首次的低空轟炸機編隊飛行，以突顯中國的打擊能力。據悉，還將有多個特技飛行隊伍參與表演，包括八一飛行表演隊、紅隼飛行表演隊及空中之翼等。據報導，活動中將展示超過 100 架現役及退役的飛機和裝備，包括 J-16、J-10C、JL-10 教練機及 Z-20 直升機等。

此次活動還包括互動式公關展示，如模擬器、無人機控制、跳傘活動、飛行員招聘攤位、展覽以及航空「文化沙龍」。這樣的安排使得此次活動不僅僅是軍事硬體的展示，也成為了一場公關和招聘的盛會。然而，毫無疑問，活動的主角將是 J-20。這款設計用於遠程超視距作戰的戰鬥機，具有減少雷達信號的隱形設計。

據報導，J-20 已進入量產階段，中國擁有超過 200 架可運作的單位。J-20 還搭載了新的 WS-15 發動機，使其具備「超巡航」能力（無需加力燃燒器的超音速飛行），並為其傳感器提供更強大的動力。此外，中國還推出了 J-20 的雙座型，配備新的電光傳感器系統、改進的塗裝方案以及其他精細調整。據報導，這款飛機可能已經投入服役或即將服役。

靜態展示不僅是讓中國公民瞥見一架隱形戰鬥機，更是一個向國內外傳遞戰略信息的契機。對於國內觀眾而言，顯然希望傳達的信息是「看看我們的空軍已經走了多遠，並相信它的實力」。對於美國、台灣和日本等外部對手，中國希望他們相信其第五代戰鬥機的成熟度、數量及準備就緒的狀態。這不僅是對國內外的展示，也是對潛在對手的一種威懾。

