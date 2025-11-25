中國首次應急發射任務圓滿成功 神舟二十二號無人飛船順利升空

酒泉衛星發射中心 神舟二十二號飛船

神舟二十二號飛船周二中午發射升空，飛船進入預定軌道後，下午與中國太空站天和核心艙成功會合對接，任務取得圓滿成功。今次是中國載人航天工程首次在火箭待命值班階段實施應急發射任務，測發流程16天，亦是史上首次「用時最短」的發射任務。飛船在無航天員狀態下升空，只載貨物等，之後將作為神舟二十一號航天員乘組的返回飛船。

新華社等媒體報道，搭載神舟二十二號飛船的長征二號F遙二十二運載火箭，中午12時11分在酒泉衛星發射中心升空，約10分鐘後，飛船與火箭成功分離並進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。至下午3時50分，飛船成功對接於太空站天和核心艙前向端口，完成對接後，飛船將轉入組合體停靠段，後續將作為神舟二十一號航天員乘組的返回飛船。

神舟二十二號飛船 中國太空站 天和 核心艙

發射採「發一備一」滾動模式

本月5日，神舟二十號載人飛船疑遭微小太空碎片撞擊，舷窗出現裂痕，三名航天員改乘神舟二十一號延遲返回地球。在總指揮部決策實施應急發射後，正在發射場待命的長征二號F遙二十二運載火箭和神舟二十二號飛船迅速進入待發狀態，啟動16天應急發射流程。酒泉衛星發射中心工程師李鵬沖表示：「神舟二十一號發射任務結束後，飛船、火箭、發射場各系統均已進入待命狀態，接到(應急發射)任務命令後，各系統設施設備人員迅速就位。為了更好地開展工作，發射場對所有的方案、預案進行了推演和演練，後勤保障工作針對長期加班也進行了充分準備。」據悉，從神舟十二號任務開始，中國載人飛船發射採用「發一備一」的滾動備份模式，一旦出現突發狀況，備份的運載火箭與載人飛船可以迅速從待命狀態轉入發射狀態，執行太空站應急救援任務。

載送蔬果藥品到太空站

神舟二十二號飛船為無人狀態，裝載航太食品、航太藥品、新鮮果蔬、針對神舟二十號飛船舷窗裂紋的處置裝置等。此外，此飛船作為新批次首艘飛船，開展了涉及儀錶系統、載荷安裝空間、元器件等多項技術的改進。報道指，目前神舟二十一號航天員乘組在軌狀態良好，正按計劃完成各項既定工作，而神舟二十號飛船將繼續留軌開展相關試驗。

