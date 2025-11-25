小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
中國首次應急發射任務圓滿成功 神舟二十二號無人飛船順利升空
神舟二十二號飛船周二中午發射升空，飛船進入預定軌道後，下午與中國太空站天和核心艙成功會合對接，任務取得圓滿成功。今次是中國載人航天工程首次在火箭待命值班階段實施應急發射任務，測發流程16天，亦是史上首次「用時最短」的發射任務。飛船在無航天員狀態下升空，只載貨物等，之後將作為神舟二十一號航天員乘組的返回飛船。
新華社等媒體報道，搭載神舟二十二號飛船的長征二號F遙二十二運載火箭，中午12時11分在酒泉衛星發射中心升空，約10分鐘後，飛船與火箭成功分離並進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。至下午3時50分，飛船成功對接於太空站天和核心艙前向端口，完成對接後，飛船將轉入組合體停靠段，後續將作為神舟二十一號航天員乘組的返回飛船。
發射採「發一備一」滾動模式
本月5日，神舟二十號載人飛船疑遭微小太空碎片撞擊，舷窗出現裂痕，三名航天員改乘神舟二十一號延遲返回地球。在總指揮部決策實施應急發射後，正在發射場待命的長征二號F遙二十二運載火箭和神舟二十二號飛船迅速進入待發狀態，啟動16天應急發射流程。酒泉衛星發射中心工程師李鵬沖表示：「神舟二十一號發射任務結束後，飛船、火箭、發射場各系統均已進入待命狀態，接到(應急發射)任務命令後，各系統設施設備人員迅速就位。為了更好地開展工作，發射場對所有的方案、預案進行了推演和演練，後勤保障工作針對長期加班也進行了充分準備。」據悉，從神舟十二號任務開始，中國載人飛船發射採用「發一備一」的滾動備份模式，一旦出現突發狀況，備份的運載火箭與載人飛船可以迅速從待命狀態轉入發射狀態，執行太空站應急救援任務。
載送蔬果藥品到太空站
神舟二十二號飛船為無人狀態，裝載航太食品、航太藥品、新鮮果蔬、針對神舟二十號飛船舷窗裂紋的處置裝置等。此外，此飛船作為新批次首艘飛船，開展了涉及儀錶系統、載荷安裝空間、元器件等多項技術的改進。報道指，目前神舟二十一號航天員乘組在軌狀態良好，正按計劃完成各項既定工作，而神舟二十號飛船將繼續留軌開展相關試驗。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/中國首次應急發射任務圓滿成功-神舟二十二號無人飛船順利升空/622170?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
中國首次執行應急發射 神二十二飛船將成為神二十一在軌乘組返回飛船
中國首次執行應急發射，神舟二十二號飛船發射升空前往中國太空站，將成為神二十一在軌乘組的返回飛船。搭載神二十二飛船的長征二號F遙二十二運載火箭，中午12時11分，在酒泉衛星發射中心點火升空，約10分鐘後，船箭成功分離並進入預定軌道，將按照預定程序與空間站組合體進行自主快速交會對接。神二十二飛船原定明年4月執行載人任務，因神舟二十號返回艙被太空碎片撞擊受損，無法保障航天員安全返回，神二十乘組換乘神二十一號飛船，11月14日返回地球，神二十二提前升空，將成為神二十一在軌乘組的返回飛船。神二十二飛船同時裝載了航天食品、航天藥品、新鮮果蔬、針對神舟二十號飛船舷窗裂紋的處置裝置，以及空間站所需的設施設備等。神二十二飛船今次以無人狀態發射，由待命轉為應急，實現16天快速應急響應首次承擔「太空快遞員」與「應急救生艇」雙重角色，確保在軌航天員突發情況下可緊急撤離。神二十一航天員乘組在軌工作正常、狀態良好。而被撞的神二十飛船將繼續留軌開展試驗。(ST)infocast ・ 20 小時前
神舟二十二號飛船升空 滿載貨物支撐神舟二十一號乘組完成任務
搭載神舟二十二號飛船的長征二號F遙二十二運載火箭，中午12時11分，在酒泉衛星發射中心點火發射。央視報道，神舟二十二號飛船載有600公斤左右的貨物，包括航天員的食品和空間站的設施設備，足夠支撐神舟二十一號乘組完成任務。(ST)infocast ・ 22 小時前
華啟動聚變領域國際科學計劃 籲國際共享研究
【on.cc東網專訊】中國科學院「燃燒等離子體」國際科學計劃項目周日（24日）正式啟動，向國際開放包括緊湊型聚變能實驗（BEST）裝置在內多個領先的聚變能實驗裝置及平台，協同攻關科學難題，聚力點燃「人造太陽」。on.cc 東網 ・ 23 小時前
神舟二十二號飛船中午12時11分發射升空
中國載人航天工程辦公室表示，神舟二十二號飛船將於中午12時11分，在酒泉衛星發射中心發射升空。(ST)infocast ・ 1 天前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
不是茶葉、鳳梨酥！日本人來台狂買「1伴手禮」：輕巧耐用又好看
近年來台灣觀光產業蓬勃發展，各地特色商品成為外國遊客的熱門選擇。除了傳統的鳳梨酥、台灣茶葉等伴手禮外，一款被譽為「台灣LV」的茄芷袋意外成為日本觀光客的新寵。這個看似平凡的編織袋究竟有何魅力？一位旅居食尚玩家 ・ 3 小時前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
戶田恵梨香生完娃後變化！ 37歲辣媽突然剪超短頭髮？
1988年神戶出生，6歲那年阪神大震災，家被埋，她爸從瓦礫把她挖出來，旁邊鄰居家卻永遠沒聲音了。從那之後她超怕黑、超怕死，但偏偏又超硬撐。Japhub日本集合 ・ 22 小時前
爆一爆｜豬肉佬傳奇 太興最後贏翠華（Louise）
太興集團（6811.HK）創辦人陳永安於本週一病逝，終年只有66歲。飲食界的行家都很傷感，據知陳永安早幾年患上肺癌，行家們都猜測會否因為他早年做燒味時，經常要對住個碳爐所致，近兩年他已鮮有出席飲食界的飯局，估計他在養病。Yahoo財經專欄 ・ 17 小時前
高市早苗強硬發言背後 暴露日本經濟尷尬困局
日本首相高市早苗近期的言行，不僅引發了國際關係波動，更將日本長久以來的地方經濟結構性問題和觀光立國政策的社會衝擊推向風口浪尖。分析指出，高市早苗的政治基礎來自於日本的「鐵鏽帶」，其立場正是地方經濟困境與隨之而來的排外情緒在政壇上的反映。鉅亨網 ・ 19 小時前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至04/12）
優品360今期推聖誕大優惠有不少產品減價，如聖誕必食瑞士蓮軟心朱古力$119/2件、SNICKERS迷你朱古力家庭裝$46/2件、KitKat黑/橙味朱古力$35/2件；急凍產品優惠有美國PRIME牛肩柳切片200克裝$90/2件、Norsk Sjomat有皮三文魚2塊裝$108/2件，健記工房純海魚肉燒賣$62一袋，可以煮大餐開Party食！還有不少美酒優惠，CHIVAS REGAL 15年威士忌折後低至$468、響日本調和威士忌700毫升折後$1,080，買來聖誕party與好友們一齊暢飲！YAHOO著數 ・ 20 小時前
香港女星趙雅芝如何71像40歲？中醫解析「凍齡」關鍵：掌握4大原則，保持年輕狀態
趙雅芝多年維持的飲食、運動與生活習慣，很符合抗發炎、抗氧化、維持氣血流暢的凍齡三大原則。這些習慣讓她的身體內環境維持在較低負擔、低發炎的狀態，自然能比同齡人更加年輕。姊妹淘 ・ 18 小時前
鄭伊健下周東京演唱會因「不可抗力」原因取消
鄭伊健原訂下周五在日本東京舉行的演唱會，因「不可抗力」原因取消。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
【UNIQLO】優惠專區 多款厚衫首次降價
Uniqlo優惠專區今期帶來精選外套優惠，今次多款厚衫首次降價，有齊大人同小朋友各款外套、溫暖棉質長褲、柔軟舒適針織衫等！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 小時前
中方被指沒資格討論台灣問題 外交部:中國行使主權理所當然
日本國內有意見質疑，在1945年二戰接受日本投降的是「中華民國」，而非「中華人民共和國」，因此大陸沒資格討論台灣問題。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上反駁指，發表這種言論的人，要麼是對歷史無知，要麼是刻意歪曲歷史、無視國際法。在1949年，中華人民共和國政府取代中華民國政府，理所當然完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。在1972年的《中日聯合聲明》，日本政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。她強調世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是鐵的事實，不容歪曲篡改。(ST)infocast ・ 18 小時前
西甲 ｜直接通報皇馬主席 雲尼素斯不續約銀河艦隊
根據《The Athletic》報道，雲尼素斯與皇馬主帥沙比阿朗素之間的關係持續「緊張」，因此暫不希望與球會續約。雲尼素斯更將此決定，直接告知皇馬主席佩雷斯。Yahoo 體育 ・ 1 天前
馬斯克終承認FSD沒車廠想用！專家：凸顯科技路線分歧下 自駕產業正回歸理性
《electrek》周二 (25 日) 報導，特斯拉執行長馬斯克曾高調喊出三年要向同行開放 FSD(全自動駕駛系統)授權，如今卻不得不承認沒有一家車廠願意使用這一系統的殘酷現實。這起事件在汽車業引發廣泛關注，也凸顯自駕領域技術路線的激烈碰撞與產業的理性轉變。鉅亨網 ・ 16 小時前