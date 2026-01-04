宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
中國駐日本大使館：中國公民日本遭辱罵毆打受傷 籲避免前往日本｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國駐日本大使館上周六（3 日）發布最新警示，指日本部分地區近日治安環境不靖，呼籲中國公民近期避免前往日本，而已在當地的中國公民亦需提高警覺。
多地發生傷人案 中國公民遭辱罵毆打
中國駐日本大使館透過微信發布消息，指出日本福岡縣、靜岡縣、愛知縣等多地近期接連發生殺人未遂及「報復社會」性質的案件。使館透露，已接獲多名旅日中國公民報告，指遭到無端辱罵及毆打，並因此受傷。
中國駐日本大使館特別提到 2025 年 12 月 31 日，東京新宿區發生汽車撞人事件，導致兩名中國公民被嚴重撞傷。
中國駐日本大使館表示，獲悉案情後已第一時間向受傷的中國公民及其家屬表示慰問並提供協助。使館同時向日本警方進行交涉，敦促日方盡快破案，並要求切實保護中國公民的合法權益。
中國駐日本大使館再次發出提醒，建議中國公民近期避免前往日本。對於目前身處日本的中國公民，使館呼籲必須密切關注當地治安情況，切實提高安全防範意識，加強自我保護。使館強調，如遭遇針對性或歧視性的案件，當事人應注意保存證據，及時向日本警方報案，並聯繫中國駐日使領館尋求協助。
