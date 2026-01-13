跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
中國駐柬使館再發安全警示 籲勿貪「高薪」非法赴柬 去年近 5000 內地人被逐出境︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】太子集團創辦人陳志早前在柬埔寨被捕並移交中國受審，不過當地涉及電信網絡詐騙及相關非法活動的情況仍然嚴峻。中國駐柬埔寨使館近日再度發出安全提醒，呼籲中國公民切勿輕信他人及所謂「高薪」誘惑，避免非法入境柬埔寨，以免陷入綁架及非法拘禁等嚴重人身安全風險。
偵破綁架案 救10內地人 拘8內地疑犯
柬埔寨警方近日分別在金邊市及特本克蒙省偵破兩宗涉及中國公民的綁架及非法拘禁案。行動中成功解救 10 名受害中國公民，並抓獲 8 名中國籍疑犯。
中國駐柬使館指出，多宗在柬埔寨發生、涉及中國公民的人身安全案件，疑犯不少為中國籍人士，提醒在柬或計劃赴柬人士提高警惕，謹慎交友，切勿隨意透露個人資料。使館亦提到，有關案件多與電信網絡詐騙等違法活動相關，部分受害者因貪圖「高薪」而誤入歧途，最終遭非法拘禁甚至虐待，安全及生命均受到威脅。
使館同時強調，不少受害者經偷越國境等非法途徑入境柬埔寨。由於偷渡屬違法行為，當事人除須承擔法律責任外，亦因身份及行蹤未被當地部門掌握，增加救援困難，風險極高。使館呼籲中國公民切勿心存僥倖，如對來柬務工存疑，應先向使館查詢；一旦遭遇電詐或非法拘禁威脅，須盡快向中柬兩地警方報案，並聯絡使館求助。
去年 4806 內地人被柬埔寨驅逐出境
另一方面，柬埔寨移民總局公布數據顯示，去年共有 5189 名中國大陸及台灣人士因在柬從事違法犯罪活動，被依法驅逐出境。當中包括中國大陸人士 4806 人、台灣人士 383 人。
同期柬埔寨共驅逐外籍人士 1 萬 3557 人，較對上一年增加 7705 人，升幅達 56.8％。當局亦指出，自 2014 年至去年 11 月 30 日，累計已有 4 萬 7134 名非法外籍人士被驅逐出境。
太子集團住宅項目暫停銷售
太子集團方面，柬埔寨房地產和抵押貸款業務監管局於 1 月 12 日下令，太子集團旗下 5 個大型公寓及住宅項目即日起暫停銷售，包括太子幸福廣場、太子金海灣公寓、太子寰宇中心、太子陽光壹號公園住宅區，以及 Samraong Village 公園住宅區，期間不得簽署新買賣合約或作任何形式預售。
監管局通告說明，已依法簽署買賣合約的購房者，須按合約條款繼續履行責任；已完成付款的業主，則可向發展商申請辦理產權轉移，當局將與相關部門協調，依法協助完成登記程序。
