中國：全球首例豬對人肝臟移植短暫成功

在中國，科學家首次將經過基因改造的豬肝移植到活人身上，這一事件於 10 月 9 日被研究者描述為「全球首例輔助性肝臟異種移植」。以往的豬肝移植多數是在腦死亡的受者身上進行，而這次手術的對象是一名 71 歲的男性，他因晚期肝病而接受了來自經基因改造的滇南小型豬的輔助肝臟移植，並存活了 171 天（約六個月）。這名患者的案例證明了經基因改造的豬肝能在人體內進行代謝和合成，專家們稱這項異種移植研究為「肝臟醫學的一個里程碑」。

這項手術由中國安徽省合肥市安徽醫科大學第一附屬醫院的外科團隊執行。負責該研究的首席研究者、安徽醫科大學第一附屬醫院的院長孫北城表示：「這個案例證明了經基因工程改造的豬肝能在人體內持續運作很長時間。」他進一步指出，這是一個重要的進步，顯示出在血液凝固異常和免疫並發症等方面仍然存在的挑戰必須克服。值得注意的是，這個基因編輯的器官在第 38 天被移除，因為專家們對於使用豬肝進行異種移植持保留態度，認為豬肝的結構和功能複雜性使得成功移植的難度高於心臟或腎臟。

這起輔助性移植的案例涉及一名因乙型肝炎導致的肝硬化和肝細胞癌患者，由於預後不良，他無法接受標準的手術切除或人類肝臟移植。為了提供潛在的救命替代方案，外科醫生從經基因改造的豬中植入了一個輔助肝臟移植物。這個豬肝移植物經過了十項特定的基因編輯，包括去除引發人類免疫系統立即和嚴重排斥反應的基因。此外，還引入了人類轉基因，以表達人類蛋白質。在最初的 30 天內，這個豬肝移植物成功運作，顯示出能夠產生膽汁和合成凝血因子，且沒有出現超急性或急性免疫排斥的證據。然而，在第 38 天，患者出現了嚴重的併發症——異種移植相關的血栓性微血管病（xTMA），因此移植物被移除。雖然這一併發症得到了成功治療，但患者的病情未能得到穩定，最終在手術後的第 171 天去世。

人類器官的短缺每年導致全球數千名等待移植的患者死亡。在中國，每年有數十萬人因肝衰竭而面臨危機，但在 2022 年僅進行了約 6,000 例肝臟移植。動物到人類的移植技術進一步發展，有望縮短器官需求與供應之間的巨大差距。然而，這一進展可能需要數年時間。當前的發展雖然證明了短期的成功，但同時也顯示出限制長期效果的併發症。這一發展是基於早期的有限試驗，例如在 2024 年 3 月將豬肝移植到一名腦死亡患者的案例，該器官在家屬要求下於 10 天後被移除。儘管如此，這一初步成功可能為治療急性肝衰竭、慢性肝衰竭急性發作及肝細胞癌等重症患者開辟新途徑。相關研究的結果於 10 月 8 日發佈在《肝臟病學期刊》中。

