WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
中國：支持一切緩解加薩局勢的努力
（法新社北京30日電） 美國總統川普（Donald Trump）提出終結加薩近兩年戰爭的20點和平計畫後，中國今天表示：「支持所有有助於局勢降溫的努力。」
中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示：「中國歡迎並支持所有有助於緩解巴勒斯坦和以色列緊張局勢的努力。」
川普昨天在白宮與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）討論加薩走廊的局勢後，發布20點和平計畫，並獲以色列同意，但仍待哈瑪斯表態。計畫提到巴勒斯坦人將不會被迫離開加薩，有別於川普先前的立場。
