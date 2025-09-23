中國扒手日本世博行竊記：田紅波的跨國狩獵真相大公開！

世博會的意外訪客

哎喲，日本大阪灣夢洲島的2025年關西世博會，本來是科技與創意的歡樂派對，結果冒出個中國籍男子田紅波，專程飛來「搵食」，讓人哭笑不得！

這位41歲的「職業扒手」，從6月起在關西地區橫行，地鐵、商店街、甚至世博會場都成他的狩獵區。

奈良縣警方終於把他抓包，手機裏藏40張信用卡資料，行竊次數估計遠超表面幾宗。這傢伙的「國際業務」，感覺像在玩跨國遊戲😲。

供述的搞笑理由

面對警方詢問，田紅波倒挺坦白：「日本人防備心弱，下手容易，世博人多更好辦事。」哇，這話聽來多囂張！他為了生活費，多次搭機來日，專挑人潮地點動手。

世博會從4月13日開幕到10月13日結束，預計吸引2800萬遊客，確實是扒手天堂。但這理由引來兩地網友大戰，日本方說「我們的安全成了弱點」，中國網友則怒罵「丟臉丟到國外」。

日本安全的脆弱幻象

日本一向給人治安超好的印象，便利店不鎖門，自販機滿街，錢包丟了多半找回。但田紅波這案戳破泡泡，警方說他偷12萬日圓錢包，還在世博會場下手。

世博安保強化，AI監視和警犬巡邏，但人多混亂，還是給扒手機會。網友在X熱議「安全是默契，一旦被利用就破功」，中國古話「前人砍樹、後人遭殃」被引用，擔心在日華人受牽連。

跨國犯罪的國際趨勢

這不是孤案，日本警方2024年逮捕多起外國扒手集團，中國、越南籍居多。世博會人流大，偷竊案增20%，警方增派警力，裝監視器。

中國網友反思「環境改變人」，但多數譴責「損害形象」。田紅波供述「為了生活費」，但多次來日，感覺像有組織。世博會官網提醒遊客小心隨身物品，這案讓安保升級。

網友反應的兩極大戰

兩地網友吵翻，日本說「必須強化措施，永久禁入境」，中國則「古怪，坐飛機偷錢？踏實工作不好嗎」。有人扭曲說「在日本好人也變壞」，但主流聲音羞恥。X上「#田紅波」話題燒，華人社群擔憂刻板印象加深。

Japhub小編有話說

田紅波的世博偷竊案，像安全神話的警鐘！日本的默契文化可愛，但防備還是要有。希望大家出門小心，別讓小偷壞了世博興致。