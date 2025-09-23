樺加沙｜八號信號生效 評估需否今晚較後至明日凌晨發更高信號
中國扒手日本世博行竊記：田紅波的跨國狩獵真相大公開！
中國扒手日本世博行竊記：田紅波的跨國狩獵真相大公開！
世博會的意外訪客
哎喲，日本大阪灣夢洲島的2025年關西世博會，本來是科技與創意的歡樂派對，結果冒出個中國籍男子田紅波，專程飛來「搵食」，讓人哭笑不得！
這位41歲的「職業扒手」，從6月起在關西地區橫行，地鐵、商店街、甚至世博會場都成他的狩獵區。
奈良縣警方終於把他抓包，手機裏藏40張信用卡資料，行竊次數估計遠超表面幾宗。這傢伙的「國際業務」，感覺像在玩跨國遊戲😲。
供述的搞笑理由
面對警方詢問，田紅波倒挺坦白：「日本人防備心弱，下手容易，世博人多更好辦事。」哇，這話聽來多囂張！他為了生活費，多次搭機來日，專挑人潮地點動手。
世博會從4月13日開幕到10月13日結束，預計吸引2800萬遊客，確實是扒手天堂。但這理由引來兩地網友大戰，日本方說「我們的安全成了弱點」，中國網友則怒罵「丟臉丟到國外」。
日本安全的脆弱幻象
日本一向給人治安超好的印象，便利店不鎖門，自販機滿街，錢包丟了多半找回。但田紅波這案戳破泡泡，警方說他偷12萬日圓錢包，還在世博會場下手。
世博安保強化，AI監視和警犬巡邏，但人多混亂，還是給扒手機會。網友在X熱議「安全是默契，一旦被利用就破功」，中國古話「前人砍樹、後人遭殃」被引用，擔心在日華人受牽連。
跨國犯罪的國際趨勢
這不是孤案，日本警方2024年逮捕多起外國扒手集團，中國、越南籍居多。世博會人流大，偷竊案增20%，警方增派警力，裝監視器。
中國網友反思「環境改變人」，但多數譴責「損害形象」。田紅波供述「為了生活費」，但多次來日，感覺像有組織。世博會官網提醒遊客小心隨身物品，這案讓安保升級。
網友反應的兩極大戰
兩地網友吵翻，日本說「必須強化措施，永久禁入境」，中國則「古怪，坐飛機偷錢？踏實工作不好嗎」。有人扭曲說「在日本好人也變壞」，但主流聲音羞恥。X上「#田紅波」話題燒，華人社群擔憂刻板印象加深。
Japhub小編有話說
田紅波的世博偷竊案，像安全神話的警鐘！日本的默契文化可愛，但防備還是要有。希望大家出門小心，別讓小偷壞了世博興致。
其他人也在看
外國人3倍收費背後的黑幕！ A女士法庭對決的內情揭露！
哎喲，日本的醫療系統聽起來多完美啊，有保險撐腰，只出三成錢就搞定，誰不羨慕？但最近大阪一樁案子，讓人發現這套體面背後藏著小陷阱。Japhub日本集合 ・ 16 分鐘前
方舟投資大舉押注中國科技股 斥資逾1600萬美元增持阿里巴巴
由伍德 (Cathie Wood) 主導的方舟投資 (ARK Invest) 周一 (22 日) 展開一系列重大的策略性調整，其中最引人注目的舉動是對中國科技巨頭的大舉押注，單日斥資超過 1600 萬美元購入阿里巴巴 (BABA-US)(0鉅亨網 ・ 1 小時前
九巴、龍運、城巴因應颱風影響將調整服務
天文台將於下午2時20分改發8號風球。運輸署表示，受超強颱風樺加沙影響，公共運輸服務將有所調整。九巴及龍運將於中午12時起調動資源，加強服務應對乘客需求，大部分日間路線將維持服務至8號信號生效後約2小時；部分路線包括九巴路線B1、B9，龍運路線S1、S64系列，將於8號信號生效期間維持有限度服務。「九巴遊香港」HK1將全日暫停服務。城巴將於中午過後視乎需求加密巴士班次，預計大部分日間服務將維持至約下午4時20分，隨後有序暫停。來往港珠澳大橋香港口岸及欣澳站的城巴B5號線將於下午3時起，因應港珠澳大橋關閉而暫停服務。在8號信號期間，城巴B3X、B7(只提供粉嶺站來往香園圍口岸服務)及S1號線將維持有限度服務。(ST)infocast ・ 7 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市 恒指午後跌逾300點下試兩萬六關(更新)
超強颱風「樺加沙」襲港，天文台預告將於下午2時20分改發八號信號，並將評估今晚較後至明初需否改發更新信號。在港股方面，港交所則啟動第六次「打風不停市」。恒生指數今日(23日)高開91點，報26,435點，成交25.38億元，科指升0.2%，報6271點。am730 ・ 2 小時前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 1 天前
《港樓》打風前夕加快「扑鎚」 本地客1.7萬元承租荃灣綠楊新邨兩房
中原地產林恩信表示，超強颱風樺加沙逼近香港，天文台預告今日(23日)稍後時間將會改發八號風球。有準租客為了爭取時間，加快租樓步伐。該租客前日首次出動睇樓覓盤，翌日即拍板承租荃灣綠楊新邨H座中層2室，單位實用面積445平方呎，兩房間隔，月租1.7萬元成交，實用呎租38.2元。 據悉，新租客為本地家庭。單位原本月租叫價1.75萬元，業主見租客誠意十足，故減價500元租出。按業主於1999年164萬元購入價計，單位最新租金回報率高達12.4厘。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
廣州多地停工停課 商務局籲民眾合理採購和儲備物資
中央氣象台因應「樺加沙」逼近,發布颱風橙色預警及暴雨藍色預警。珠海市防汛防旱防風指揮部,宣布今天中午12時,全市停課、停工、停產、停運、停業。陽江、江門、中山、東莞、茂名和汕頭等地,也有不同程度的停工停課安排;佛山就將颱風預警升級為黃色。廣州市商務局表示,全市主要生活必需品庫存充足,供應渠道暢通,提醒民眾合理採購和儲備物資,不需要過度囤貨。 (BC)#廣州 #颱風 #樺加沙infocast ・ 10 小時前
「Blue Coast II」以2016.4萬元售出一三房戶
超強颱風「樺加沙」預計明日逼近香港，本港將迎來烈風、暴雨及風暴潮，其強度可媲美早年「天鴿」與「山竹」襲港時期。在超強颱風迫近之際，市民紛紛提前做好防風準備，並忙於儲備食物。在風暴來臨前夕，卻有買家把握時機入市，以2016.4萬港元購入「Blue Coast II」一個三房一套連儲物房及洗手間間隔，該單位位於第5座40樓B室，實用面積781平方呎，呎價約2.5818萬港元。據了解，買家為本地客戶，先前已多次實地考察該項目。此次因應颱風逼近，考慮到項目擁專𨋢Bluestar，與大型商場及鐵路無縫連接，即使天氣惡劣，住戶仍可方便購物和儲備日常所需，因而加快決定於風暴前購入單位。 （BC)#長實 #港鐵 #Blue Coast IIinfocast ・ 1 天前
陳淑莊私房菜「紅棉」台灣食評「500 盤」奪銀 哽咽道謝：沒想過我會有 Second Life｜Yahoo
前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya） 2020 年 9 月拒絕延任並退出政壇，翌年移居台灣，去年自立門戶開私房菜「紅棉」。陳淑莊師承香港米芝蓮星級食府「大班樓」創辦人葉一南，私房菜甫開張便一位難求，近日更迎來好消息，在台灣美食評鑑「500 盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎的五星級大酒店晶華軒。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
巨型Labubu、多啦A夢、KAWS Elmo、滑嘟嘟維港海上大巡遊！海傍設市集雲集多個國際IP 即睇購票詳情
今年秋天，維多利亞港將成為全球IP迷的夢幻舞台。由香港創意品牌AllRightsReserved策劃的「維港海上大巡遊」將於10月25日正式啟動，四大人氣角色化身巨型充氣雕塑，漂浮於維港海面，並於11月1日組成巡遊艦隊，穿梭港九兩岸，場面壯觀，勢必成為年度全球最矚目打卡盛事。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 10 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 2 天前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 1 天前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 1 天前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 9 小時前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 1 小時前