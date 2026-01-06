跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
中國爸日本車內手機砸兒臉！ 日本法零容忍兩起虐童案！
日本老爸跨海團聚卻變牢籠之旅
想像一下，好不容易從中國飛到日本，想跟兒子來個溫馨假期，結果因為小事一氣之下，手機飛出去砸中孩子臉，血都流了。
這可不是電影情節，而是去年底在長崎縣佐世保市真實上演的鬧劇。那位43歲的中國籍老爸，本來無業在家，這趟純粹來探親，沒想到在車上跟十多歲的兒子吵起來，覺得小子態度太拽，就忍不住出手。老婆開著車，眼看情況不對，趕緊撥119求救，消防一聽有傷，馬上聯絡警方。結果呢？老爸當場被抓，以傷害罪名帶走調查。
他在警局還一頭霧水地說：「就因為孩子不聽話，我氣不過扔了手機而已。」誰知這一扔，直接讓他進了局子，過程快到讓人眨眼。
在日本，這種家庭小衝突可不是私底下解決那麼簡單。老婆為什麼敢報警？因為當地法律超嚴，保護小孩像包粽子一樣層層把關。119接線員一聽孩子受傷，立馬啟動聯動機制，警方火速到場確認傷口，確定有暴力痕跡，就直接上手銬。這種效率，源自社會對兒童安全的重視，畢竟過去有太多慘案讓大家警醒。
佐世保這地方，本來就以海軍基地聞名，治安管理嚴格，遇到家暴事件更不容馬虎。網上討論熱烈，有人說這是文化差異，有人則讚日本的報警系統太給力，避免小事釀大禍。
說到慘案，得提提2018年的船戶結愛事件。那年3月，在東京目黑區，一個才5歲的小女孩結愛被發現倒在家裡，心肺停跳，全身超過百處瘀青，體重只剩不到13公斤，簡直皮包骨。
她的繼父船戶雄大，以「教育」為名，天天限制她吃東西，逼她清晨4點起床練習，還用冷水沖身、拳腳相加，說是要讓她變模特兒。
媽媽優里雖然知道，但被老公家暴嚇怕，不敢出聲。結愛曾兩次被兒童相談所保護，還對醫生哭訴「不想回家，爸爸打我」，但機構評估失誤，又把她送回去。
搬家後，東京和香川縣的資訊沒接上，兩個月後悲劇就爆發。法院後來判繼父13年徒刑，媽媽8年，讓全國震驚。
沒多久，2019年1月，千葉縣野田市又出事。10歲的栗原心愛在家中浴室陳屍，身上瘀青、肋骨斷裂、腸胃空空，明顯長期挨餓挨打。她的爸栗原勇一郎，同樣打著「管教」旗號，
罰她長時間站立、冷水淋頭、不給飯吃，甚至因為她在學校問卷寫「爸爸施暴我」，他威脅校方要回問卷複印，回家後虐待更狠。心愛曾在問卷求救：「老師可以幫我嗎？」
但教育委員會竟把文件給施暴者，導致她遭受更恐怖折磨。最後，爸媽都被捕，法院判父親16年重刑。這案子暴露了行政漏洞，讓日本社會痛定思痛。
這兩樁事，直接推了日本法律一把。2020年4月，《兒童福祉法》和《兒童虐待防止法》修訂上路，明確禁止父母體罰小孩。什麼叫體罰？
厚生勞動省列得清清楚楚：不聽話就打臉、做錯事罰跪、辱罵貶低、不寫作業不給吃，全都違法。法律沒設直接罰則，目的是教育大家用更好方式養孩子，
但若造成傷害，像砸手機那樣，就直接上刑事責任。虐待致死，更是十幾年牢飯伺候。這改革，讓日本的兒童保護網更密，機構間資訊共享加強，學校和社區也得多留意。
總之，這類事件提醒大家，教育孩子得講方法，暴力只會毀了一切。從佐世保的中國老爸，到那些歷史悲劇，日本的經驗值得借鏡，畢竟小孩的笑容，才是最寶貴的財富。
Japhub小編有話說
哎，這中國老爸的衝動一砸，換來鐵窗淚，實在讓人搖頭。想想那些小天使的遭遇，更覺得日本法規雖嚴，但救了多少命啊！
你家教育方式呢？分享一下你的小妙招，我們來交換心得，別讓愛變成傷害喔～
