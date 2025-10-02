麥德姆｜天文台考慮周五晚上發一號戒備信號
中國「蟋蟀月餅」引熱議！還包牛蛙、螺螄粉
[NOWnews今日新聞] 每到中秋節就會想到吃月餅，各種口味也都各有支持者，不過中國有月餅業者推出「蟋蟀月餅」，將晒乾的蟋蟀磨成粉，加入傳統的五仁內餡，離譜創意引發網友熱議，還有人笑說「蟑螂月餅不遠了」。
據中國錢江視頻報導，山東臨沂郯城有食品企業推出「蟋蟀月餅」，郯城紅姐蟋蟀養殖場總經理高永紅介紹，這款月餅是將養殖的蟋蟀洗乾淨後，烘乾、打磨成粉，再添加到月餅中，搭配傳統的五仁（芝麻、核桃、杏仁、松子、瓜子）、果仁、黑芝麻等內餡，口感更好、營養價值更高。
因為蟋蟀已經打成粉，在食用時視覺上與味覺上都不會感受到自己在「吃昆蟲」。有試吃者形容，味道像烤芝麻混合堅果的香氣又帶點鹹味，口感也比一般的五仁餡更有嚼勁，直呼「沒嚐過的人虧大了。」
不過網友看到紛紛熱議：「千萬不要流出來啊，只在山東內銷吧」、「各位廣東的大佬們，看看就行可千萬不敢真去做啊」、「這不是只出現在末世小說裡面的嘛，怎麼還直接現世了」、「有什麼特殊營養價值嗎？還是單純吃個獵奇？」「蛋白質含量高」、「還好不是整只，要不然真下不了口」、「五仁已經夠難吃了還加蟋蟀」。
每到中秋節前後，中國各地都有許多新奇口味的月餅出現，都引發網路熱議，包括香菜月餅、螺螄粉月餅，還有臭鱖魚月餅、酸菜牛蛙月餅、梅菜扣肉月餅、流心胡辣湯月餅等。
