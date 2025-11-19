貨機墮海兩死︱死者胞姊質疑波音指引
中國居民赴日簽證手續停止受理！14間內地航空公司退票、約49.1萬張機票被取消
日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發了中國的強烈反彈，14間內地航空公司退票服務，約49.1萬張機票被取消，中國多家旅行社已停止銷售前往日本的旅遊產品，甚至連簽證手續也遭到暫停。
約49.1萬張機票被取消
日本首相高市早苗11月7日表示，若台灣「有事」，可能構成日本的「存亡危機事態」，並可能行使「集體自衛權」。此番言論導致中日緊張局勢升級，14家內地航空公司相應提供機票免費退款或改票服務，包括中國國際航空、南方航空、海南航空及春秋航空等。《南華早報》引述獨立分析員李瀚明的研究數據指稱，記錄到約49.1萬張飛往日本的機票被取消，這一數字佔到整體預訂量的32%。
停售日本旅遊產品 停辦簽證
日本《共同社》引述旅遊業界，中國多家大型旅行社暫停銷售日本旅遊產品，及暫停舉辦日本旅行團，同時中國居民赴日簽證手續亦已停止受理，對於旅遊業界屬沉重打擊。現時中日雙方政府均態度強硬，各旅遊人士靜觀變化，相信香港的大家最擔心未來旅遊旺季，此次事件對已計劃好的日本之旅，帶來什麼變數呢？大家密切留意。
