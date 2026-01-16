中國 CBA 球員涉受賄「打假波」 美國起訴 26 人 包括江蘇龍肯帝亞球員︱Yahoo

Antonio Blakeney（Photo by Ren Chao/Xinhua via Getty Images）

【Yahoo新聞報道】 美國賓夕法尼亞州東區檢察官辦公室昨日（15 日）宣佈，起訴 26 名涉嫌參與賄賂及操控籃球賽事的人士。相關人士被指招攬 NCAA 第一級別男子籃球賽及中國男子籃球職業聯賽（CBA）的球員參與「讓分操盤」（point-shaving），以影響比賽結果並藉此獲利。

涉江蘇龍肯帝亞球員

起訴書指相關操控行動於 2022 年 9 月左右展開，多名被形容為「操盤手」的人士串謀招攬及賄賂 CBA 球員，要求球員在比賽中「放水」，確保球隊無法贏得讓分盤，操盤者則會針對這些賽果下注巨額資金，並從中獲利。涉案操盤手包括 Marves Fairley 及 Shane Hennen 等人。

廣告 廣告

控方指，於 2022 至 2023 年 CBA 球季期間，操盤手成功招攬 Antonio Blakeney 加入計劃。Blakeney 當時效力江蘇龍肯帝亞，並屬聯賽主要得分手之一。起訴書指，Blakeney 同意參與削分安排後，再游說多名隊友加入，配合操盤手影響多場賽事表現。

江蘇龍肯帝亞

儲物櫃留下 20 萬美元現金

文件亦披露，於 2023 年 4 月、CBA 常規賽結束後，Fairley 在 Blakeney 位於佛羅里達州的儲物櫃中，留下一包裝有近 20 萬美元（約 156 萬元）的現金，作為賄賂報酬及計劃收益。

控方指出，涉案人士在成功操控 CBA 賽事並獲利後，才將行動擴展至 NCAA 男子籃球賽。在 2023 年至 2025 年的 NCAA 賽季中，多名人士繼續招募球員參與讓分操盤。他們透過社交媒體、短訊及電話聯絡球員，提供每場 1 萬美元至 3 萬美元的賄賂，要求球員確保所屬球隊在半場或全場賽事中未能贏得讓分，操盤者則下注對賭。

不過，整個跨國操控計劃的早期階段，核心行動集中於 CBA，並以賄賂球員、操縱讓分盤結果作為主要手法。根據美國法例，若被裁定體育賄賂罪成，最高可被判監 5 年及罰款 25 萬美元；若涉及串謀或實施電信詐騙，每項控罪最高可判監 20 年。