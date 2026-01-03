羅子溢爭視帝 提起太太楊茜堯即眼濕濕
中國 J-20 隱形戰機接近台灣空軍基地未被發現
最近有新影片流出，似乎顯示中國的成都 J-20 隱形戰鬥機在最近的軍事演習期間，飛近台灣的一個空軍基地。據稱這段影片是在最近的「正義任務 2025」演習中拍攝的，這引發了關於該飛機是否能夠在未被發現的情況下接近的討論。一位國防分析師在 X 平台上表示：「中國的 J-20 隱形戰鬥機在台灣海岸線內飛行。台灣未能偵測到 J-20。如果台灣能夠拍到 J-20 與其 F-16 狙擊目標吊艙的合影，將是一場宣傳勝利。」事件發生在屏東的車城鄉，台灣最南端。
雖然難以確認，但中國人民解放軍（PLA）聲稱其一架 J-20 成功飛近台灣的屏東空軍基地。根據報導，這一事件發生在演習的第二天，即 12 月 30 日。值得注意的是，這些聲明尚未得到第三方的確認，特別是 J-20 是否真的能夠突破台灣空域。若此事件屬實，將對台灣防衛部隊造成相當大的擔憂，尤其是這種情況究竟是如何發生的。
當然，這也可能只是 PLA 的一種虛張聲勢，旨在使台灣質疑其對中國軍隊的防禦準備。雖然沒有導彈發射或人員傷亡，但中國第五代 J-20 的入侵不會沒有後果。台灣可能需要假設最壞情況，並花時間調查發生了什麼。他們將想要了解 J-20 是否能夠找到其防空系統的雷達盲點，並相應進行修正。這將對台灣造成一定的成本。
屏東的焦點也相當有趣，因為它是台灣的主要空軍基地之一，擁有重要的訓練和出動基礎設施，是台灣空防的基石。如果中國能夠在該地區（即使偶爾）操作隱形飛機，將會壓縮台灣在真正危機中的反應時間。這在戰略上比這次飛行的具體事件是否如聲稱的那樣重要得多。
目前，台灣在此事件上保持沉默，關鍵官員既未確認也未否認中國的聲明。這可能是故意的，以防止中國在公關上獲勝。如果否認該聲明，對某些人來說，這將看起來像是台灣在掩蓋其防空系統的失敗。確認此事件也將驗證 PLA 的宣傳。無論 J-20 的入侵是否發生，這對該地區都有更廣泛的影響。
首先，這有助於使 PLA 接近台灣的行為正常化，模糊和平時與戰時的行為界限。這也為 PLA 部隊提供了在現實條件下的訓練，並可以用來播種疑慮和混亂。因此，雖然這一聲明在最壞的情況下可能是虛構的，或在最好的情況下被誇大，但無論如何，這將對台灣產生非常真實的影響。
川普：馬杜洛已在美方大舉出擊下被捕
（法新社棕櫚灘3日電） 美國總統川普今天表示，美軍發動「大規模打擊」行動後，已經捕獲委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。川普在Truth Social貼文：「美國已成功對委內瑞拉及其領袖、總統馬杜洛執行大規模打擊，他與妻子已被捕並解送出境。」法新社 ・ 3 小時前
美國空襲委內瑞拉 特朗普：馬杜羅夫婦已被擒 司法部：起訴毒品、槍械等多項罪名｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據 CNN 報道，委內瑞拉首都加拉加斯當地時間周六（3日）凌晨傳出多聲爆炸巨響，該市部分地區停電。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
賴清德元旦談話強硬回應圍台軍演，稱台灣「必須做最壞打算」
中華民國總統府 在中國解放軍實彈圍台軍演的陰影下，台灣總統賴清德在2026年元旦發表講話，三度批評中國軍事野心。被問到北京未來一年侵台的可能性，他強調「必須做最壞的打算」。 政治學者對BBC中文分析，當朝野陷入僵局近乎無解，賴清德的元旦演講採取強硬立場，並聚焦在國防、兩岸、外交議題這些總統職權範圍，是民進黨作為少數政府一個最重要的堡壘。 值得注意的是，國民黨主席鄭麗文出席元旦的升旗典禮，原本被外界解讀為「遞出橄欖枝」之舉，但在現場卻與賴清德零互動，折射出朝野新一年關係並未緩和。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
委內瑞拉副總統稱不知馬杜羅及夫人去向 要求提供仍活著的證據
美國總統特朗普宣布,美國在針對委內瑞拉的行動中,抓獲委內瑞拉總統馬杜羅及他的夫人,將他們帶離委內瑞拉。委內瑞拉副總統羅德里格斯透過國家電視台表示,政府不知道馬杜羅及他的夫人現在何處,要求提供他們活著的證據,又說美方行動造成委內瑞拉官員、士兵及平民喪生。美國傳媒披露美方今次行動更多細節。哥倫比亞廣播公司引述消息人士報道指,馬杜羅是被美軍三角洲特種部隊抓獲。特朗普接受《紐約時報》電話訪問時說,抓獲馬杜羅得益於周密計劃、精銳部隊及優秀人員,是一次精彩行動。他又說稍後會在海湖莊園舉行新聞發布會,進一步公布詳情。美國猶他州共和黨籍聯邦參議員邁克李在社交媒體表示,國務卿魯比奧在電話告訴他,馬杜羅已被美方抓捕,將就刑事指控在美國接受審判,魯比奧預計美方沒有進一步打擊委內瑞拉的計劃。 (BC)#委內瑞拉 #特朗普 #馬杜馬 #美股infocast ・ 3 小時前
丹麥首相不點名批評美國施壓企圖強佔格陵蘭
丹麥首相弗雷澤里克森在新年講話中，不點名批評美國以施壓方式企圖強佔格陵蘭。 弗雷澤里克森在講話中表示，丹麥在過去一年，面臨與格陵蘭有關的地緣政治壓力，面對其中一個最親密盟友的威脅和壓力，批評對方企圖接管另一個國家、另一個民族，如同它們是可以買賣和佔有的東西，強調丹麥不尋求衝突，但會堅守是非原則。 美國總統特朗普自去年1月再次上台後，曾多次聲稱美國必須取得格陵蘭的控制權，以保障國家安全，指當地有中俄艦艇出沒，但丹麥未有提供足夠的資源和軍事保障保護格陵蘭。特朗普於去年底任命路易斯安那州州長蘭德里，出任美國格陵蘭特使，引起丹麥及歐盟批評。 (ST)#丹麥 #格陵蘭 (ST)infocast ・ 1 天前
立法會主席選舉提名期結束 陳振英、李慧琼角逐
【Now新聞台】立法會主席選舉提名期下午五時結束，金融界議員陳振英及民建聯李慧琼角逐新一屆立法會主席。新一屆立法會議員順利宣誓就任，不過開展工作前，需要選出大主席。兩任立法會議員的G19成員陳振英，曾經擔任財委會主席，同時是港區全國人大代表，獲經民聯吳永嘉提名，並有梁美芬、工聯會黃國、新民黨陳家珮、G19成員簡慧敏以及C15+楊永杰等九名議員附議競逐。而做過四屆立法會的民建聯李慧琼是今屆最資深議員，曾擔任內會主席，她獲自由黨主席邵家輝提名，除了黨友陳恒鑌，C15+林筱魯、吳錦華、新社聯譚鎮國，以及管浩鳴等人附議。李慧琼早前曾被問到，身兼全國人大常委會否影響擔任立法會主席工作。2025年12月28日，立法會議員(九龍中)李慧琼：「我看不到人大跟香港立法會的角色上有實質的衝突，因為國家的利益跟香港的利益也是一致的。至於時間方面，人大常委每兩個月到北京開會，一年實質可能人大常委跟立法會有時間重疊，可能是四次，比起全年幾十次會議來看，不是很高的比例。」立法會將於下周四上午舉行為時不超過兩小時的特別論壇，預料擔任議員較長時間的陳克勤會主持論壇，屆時兩名候選人可以發言最多五分鐘，陳述競選綱領和回答now.com 新聞 ・ 1 天前
川普揚言干預示威 伊朗外長反嗆：魯莽且危險
（法新社德黑蘭2日電） 在美國總統川普威脅將代表伊朗街頭的示威者進行干預後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天譴責川普的言論「魯莽且危險」。阿拉奇在社群平台X上寫道：「川普今天的訊息，可能受到那些害怕外交或誤以為外交不必要的人士影響，是魯莽且危險的。」法新社 ・ 12 小時前
高市早苗元旦發表新年賀詞 強調果斷推進改革讓日本富強
日本首相高市早苗元旦日發表新年賀詞，強調會果斷推進必要的改革，讓日本變得更加富強。 高市早苗指出，日本與世界正面臨巨大變化，包括日本國內面臨人口減少問題，以及自由開放的國際秩序正在動搖、霸權主義動向日益顯現、政治與經濟的不確定性持續攀升等。高市早苗表示，她自去年10月上任以來，竭盡全力讓日本外交在世界舞台中心綻放，打造強勁的國內經濟，並兌現承諾協助民眾應對物價高漲，但強調仍有很多問題尚待解決，呼籲國民要懷抱希望。 (ST)#高市早苗 (ST)infocast ・ 1 天前
圍台軍演｜台灣續發現軍用氣球 美國務院促停軍事施壓 中方：展示打「獨」促統的強大實力｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】解放軍周一（12月29日）起發動連續三日的圍台軍演，日前宣告結束。惟台灣國防部今（2 日）指，昨日仍偵測到 2 枚軍用氣球、6艘艦機擾台動態。美國國務院昨日首次就圍台軍演發聲明，籲中國大陸保持克制，停止對台軍事施壓，並與台灣展開有意義的對話。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美媒：美國對委內瑞拉展開軍事打擊
（法新社卡拉卡斯3日電） 美國媒體報道，美國軍方週今天對委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）展開一系列軍事襲擊。包括哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）和福斯新聞頻道（Fox News）在內的美國媒體報導，美國政府匿名官員證實美軍參與這起攻擊。法新社 ・ 2 小時前
美國1%匯款稅元旦起生效
美國對匯款至境外國家徵收1%匯款稅於元旦起生效，意味涉及現金、匯票及本票轉帳的國際匯款，將被徵收1%稅款，使用美國銀行帳戶，或美國發行簽帳卡或信用卡匯款則獲豁免，由於非法移民沒有銀行帳戶，預計最受措施影響。 2023年流向全球南方的匯款估計達6,560億美元，為全球各國官方外援總額2,240億美元逾兩倍。墨西哥預計最受衝擊，根據全球發展中心估計，該國每年將損失約15億美元。 美國預計該政策未來十年帶來約100億美元的稅收。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美被揭對中蘇構築核攻擊態勢 模擬核彈秘運沖繩
【on.cc東網專訊】共同社周五（2日）披露，駐日美軍1971年因擔心日方發現其在山口縣岩國基地進行假想使用核武的訓練，將訓練用的模擬核彈秘密轉移到當時處於美軍佔領下的沖繩。報道指此舉構成隱瞞，揭示美軍當時構築針對擁核國前蘇聯和中國的核攻擊態勢。on.cc 東網 ・ 11 小時前
委內瑞拉變天！CNN：馬杜洛夫婦在臥室被拖出帶走
據美國《CNN》周六（3 日）報導，兩名知情人士透露，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與第一夫人弗洛勒斯被美軍從臥室拖出帶走。鉅亨網 ・ 1 小時前
委內瑞拉元旦釋囚 88名反馬杜洛示威者獲釋
（法新社卡拉卡斯1日電） 委內瑞拉政府今天宣布，釋放88名抗議總統馬杜洛（Nicolas Maduro）聲稱贏得2024年7月大選而遭拘留的人士。馬杜洛聲稱自己贏得第3個6年任期，儘管反對派公布的選舉結果顯示其候選人取得明顯勝利，並引發大規模示威。法新社 ・ 1 天前
日本眾議院僅 2 個女廁格 高市早苗聯同 57 名女議員聯署 促增設女士洗手間｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本首相高市早苗聯同 57 名國會女性議員，要求國會大樓增設女士洗手間。這份跨黨派請願書聯署者來自七個政黨和無黨派獨立議員，請願書指出，廁所供應不足是「一個可能影響會議秩序和議員履行職務表現的關鍵問題」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
俄烏續指責對方施襲 俄:將把烏襲擊普京官邸無人機資料交美方
俄烏雙方繼續指責對方發動襲擊。莫斯科任命的烏克蘭南部赫爾松州州長表示,敵人出動三架無人機襲擊當地一間咖啡店和酒店,當時過百名平民正在慶祝新年,襲擊導致一幢建築物被燒毀。俄方表示,襲擊造成20多人死亡,多人受傷,指責烏方發動恐怖襲擊,蓄意破壞尋求和平解決衝突的努力,警告基輔將面臨相應後果。烏克蘭總統澤連斯基就說,俄羅斯將戰爭延續至新一年,一夜之間發射超過200架無人機,主要目標是烏方的能源設施。烏克蘭電力營運商表示,大量用戶的電力供應中斷,鐵路和港口基礎設施亦在砲擊中遭到破壞。另外,俄羅斯國防部表示,已成功解碼一架幾天前被擊落烏克蘭無人機的任務數據,確認攻擊目標是總統普京的官邸,相關資料會交給美國方面。烏方一直否認襲擊普京官邸,批評俄方的說法純屬捏造,意在破壞烏方與美方團隊合作的成果,並為繼續襲擊烏克蘭制造藉口。 (BC)#俄烏戰爭infocast ・ 1 天前
哥倫比亞總統籲聯合國及美洲國家組織緊急開會應對委內瑞拉局勢
美國總統特朗普證實,對委內瑞拉採取軍事打擊並抓獲委內瑞拉總統馬杜羅。國際社會譴責美國的做法。委內瑞拉鄰國哥倫比亞總統佩特羅在社交媒體上說,包括議會所在的建築物、加拉加斯中央城區及埃爾阿蒂約機場在內的至少10處委內瑞拉目標遭受轟炸,位於卡蒂亞拉馬爾的山地軍營,以及伊格羅特直升機軍事基地等被摧毀,加拉加斯南部區域斷電。佩特羅呼籲聯合國和美洲國家組織立即召開緊急會議應對。古巴國家主席迪亞斯卡內爾譴責美國干犯罪行,呼籲國際社會採取緊急行動。外長羅德里格斯表示,古巴強烈譴責美國對委內瑞拉的軍事侵略,又指美國針對委內瑞拉的軍事行動是對一個從未侵略美國或任何其他國家的國家所實施的卑劣行徑。俄羅斯外交部發聲明指美國對委內瑞拉的武裝侵略,令人深感擔憂,理應受到譴責,又說在當前形勢下,最重要是防止局勢進一步升級,致力於透過對話尋求解決辦法。 (BC)#哥倫比亞 #委內瑞拉 #古巴 #馬杜羅 #特朗普 #美股infocast ・ 2 小時前
伊朗爆大規模示威 示威者闖警署至少 3 死 逾 50 人被捕 抗議通脹成導火線｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗全國周一（12月29 日）起爆發大規模示威，多個城市出現警民衝突，伊朗安全部隊出動實彈、水砲與催淚彈鎮壓，有示威者闖入警署造成至少 3 人死亡，多地有逾 50 人在示威中被捕。今次是自 2022 年「頭巾革命」以來伊朗規模最大的示威活動，導火線是示威者不滿居高不下的通貨膨脹，其後亦出現反神權政府、擁戴君主立憲制等聲音。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日本首相高市早苗與特朗普通話 擬於今年春季訪美會晤
【彭博】— 日本首相高市早苗表示，她與美國總統特朗普進行了一次「極其有意義」的通話，並將在今年春季訪問這位美國領導人。當前，受近期中國在台灣周邊軍演的影響，該地區緊張局勢加劇。Bloomberg ・ 1 天前
川普：伊朗若「暴力殺害」示威者 美國將出手介入
據《CNBC》報導，美國總統川普周五 (2 日) 表示，若伊朗對當地和平示威進行「暴力」干預，美國將「出手相救」。鉅亨網 ・ 16 小時前