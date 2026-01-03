中國 J-20 隱形戰機接近台灣空軍基地未被發現

最近有新影片流出，似乎顯示中國的成都 J-20 隱形戰鬥機在最近的軍事演習期間，飛近台灣的一個空軍基地。據稱這段影片是在最近的「正義任務 2025」演習中拍攝的，這引發了關於該飛機是否能夠在未被發現的情況下接近的討論。一位國防分析師在 X 平台上表示：「中國的 J-20 隱形戰鬥機在台灣海岸線內飛行。台灣未能偵測到 J-20。如果台灣能夠拍到 J-20 與其 F-16 狙擊目標吊艙的合影，將是一場宣傳勝利。」事件發生在屏東的車城鄉，台灣最南端。

雖然難以確認，但中國人民解放軍（PLA）聲稱其一架 J-20 成功飛近台灣的屏東空軍基地。根據報導，這一事件發生在演習的第二天，即 12 月 30 日。值得注意的是，這些聲明尚未得到第三方的確認，特別是 J-20 是否真的能夠突破台灣空域。若此事件屬實，將對台灣防衛部隊造成相當大的擔憂，尤其是這種情況究竟是如何發生的。

當然，這也可能只是 PLA 的一種虛張聲勢，旨在使台灣質疑其對中國軍隊的防禦準備。雖然沒有導彈發射或人員傷亡，但中國第五代 J-20 的入侵不會沒有後果。台灣可能需要假設最壞情況，並花時間調查發生了什麼。他們將想要了解 J-20 是否能夠找到其防空系統的雷達盲點，並相應進行修正。這將對台灣造成一定的成本。

屏東的焦點也相當有趣，因為它是台灣的主要空軍基地之一，擁有重要的訓練和出動基礎設施，是台灣空防的基石。如果中國能夠在該地區（即使偶爾）操作隱形飛機，將會壓縮台灣在真正危機中的反應時間。這在戰略上比這次飛行的具體事件是否如聲稱的那樣重要得多。

目前，台灣在此事件上保持沉默，關鍵官員既未確認也未否認中國的聲明。這可能是故意的，以防止中國在公關上獲勝。如果否認該聲明，對某些人來說，這將看起來像是台灣在掩蓋其防空系統的失敗。確認此事件也將驗證 PLA 的宣傳。無論 J-20 的入侵是否發生，這對該地區都有更廣泛的影響。

首先，這有助於使 PLA 接近台灣的行為正常化，模糊和平時與戰時的行為界限。這也為 PLA 部隊提供了在現實條件下的訓練，並可以用來播種疑慮和混亂。因此，雖然這一聲明在最壞的情況下可能是虛構的，或在最好的情況下被誇大，但無論如何，這將對台灣產生非常真實的影響。

