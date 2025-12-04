中國 REIT 市場呈現高速擴容增長態勢，開啟房地產投資新賽道

戴德梁行專家團隊出席 MIPIM 亞洲峰會分享市場洞察

中國香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月4日 - 中國C-REIT市場正處於加速發展階段，呈現發行規模快速擴大、資產類型向新興領域不斷多元化、機構投資者信心持續增強等特徵。 C-REIT 市場自推出以來至2025年11月末，已累計上市 77 個項目、發行規模達 2,070 億元人民幣，凸顯其日趨成熟的市場基礎和不斷提升的戰略重要性。 戴德梁行專家團隊於12月3日至4日在香港舉行的MIPIM亞洲峰會上分享了上述觀點。 截至目前，戴德梁行已為 46 隻 C-REIT 提供首次公開發行及後續擴募諮詢服務，其中包括中國已上市的 12 隻消費 REITs 中的 9 隻，如近期助力華夏凱德商業REIT成功發行，充分展示其在行業中的領先地位和卓越服務。



戴德梁行環球董事、大中華區資本市場部主管 李志榮表示：「中國的 REIT 市場展現出令人矚目的增長勢頭，去年市值增長約 85%，並在 2024 年首次躋身亞洲REIT市場前三強。 中國REIT 市場雖然僅有四年發展歷程，相較於美國、日本等成熟市場仍處於發展初期階段，但是隨著市場進一步成熟、投資者結構持續多元化以及資產類型不斷豐富，未來將具備巨大的發展空間。」



「個人投資者的參與在推動中國REIT 市場發展中將發揮關鍵作用。 目前中國個人儲蓄已超過 160 萬億元人民幣（約合 22 萬億美元），這為引導資金流入 REIT 市場提供了巨大機遇。 中央政府的『十五五』規劃明確提出將優化教育、醫療、社保等領域政策，此舉有望拉動國內消費、提升整體金融市場活力。 隨著相關措施落地，中國REIT市場流動性有望持續改善，進而在商業地產復甦進程中發揮更重要的作用。」



近期市場動態顯示，REIT市場呈現高速擴容發展態勢，其中房地產類C-REIT發行份額佔總量的54%。 市場向零售、租賃住房、物流等領域的進一步拓展，成為本輪增長的主要推動力。 其中，零售板塊尤為突出，已有12隻產品上市，累計募資達303億元人民幣。 二級市場表現強勁，包括2025年出現的創紀錄詢價溢價，更折射出積極的市場信心和穩健的流動性。



戴德梁行北京估價及顧問服務部主管、資產證券化業務負責人 楊枝表示 「在當前市場環境下，C-REIT 所具備的穩定回報與資產配置多元化優勢，正吸引越來越多的投資者關注。 在過去兩年中，基礎利率已下降近 100 個基點，在這樣的金融環境下，C-REIT 成為更具吸引力的替代選擇。 根據房地產 C-REIT 的招募說明書，上市首年的平均股息率預計為 5.0%，與政府債券相比具有明顯利差。 對於希望獲得可預測現金流的各類投資者而言，C-REIT 穩定、持續產生收益的特點正是其核心吸引力所在。」



零售資產板塊（包括購物中心、奧特萊斯和社區商業中心）尤為受到市場青睞。 投資者明顯偏好成熟、穩定的項目，並高度關注那些能夠體現資產長期可持續性的關鍵指標。 戴德梁行指出，影響投資決策的重要因素包括資產成熟度（運營 5–10 年）、高入住率（通常在 90% 以上），以及項目位於一線或核心二線城市。 此外，剩餘土地使用年限（RLUT）也是關鍵估值影響因素。



楊枝指出：「展望未來，C-REIT 市場將保持持續增長，並進一步融入中國整體經濟戰略中。 這一市場不僅為基礎設施及商業不動產行業去槓桿提供了關鍵機制，推動城市的可持續發展，更向公眾提供受到監管的透明管道，助力投資高品質的基礎設施和商業不動產資產。 隨著近期國家發展改革委和證監會同時對外發佈消息，擬進一步擴大C-REITs試點資產範圍到寫字樓和酒店領域。 預計C-REITs將迎來提質擴容高速發展的新階段。」



Hashtag: #Cushman&Wakefield



廣告 廣告

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

戴德梁行

戴德梁行是享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司， 通過兼具本土洞察與全球視野的房地產解決方案為客戶創造卓越價值。 戴德梁行遍佈全球60多個國家，設有400多個辦公室，擁有52,000名專業員工。 在大中華區，23家分公司合力引領市場發展。 2024年公司全球營業收入達94億美元，核心業務涵蓋估價及顧問服務、策略發展顧問、項目管理服務、資本市場、項目及企業服務、產業地產、商業地產等。 戴德梁行致力於「戴領無限超越」，贏得眾多行業重磅獎項和至高榮譽。 更多詳情，請流覽 www.cushmanwakefield.com.hk，或關注我們的微信（戴德梁行）及領英專頁（

www.linkedin.com/company/cushman-&-wakefield-greater-china

）。







新聞稿由客戶提供

