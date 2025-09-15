中國8月工業增加值5.2% 社會消費品零售總額年增3.4%

（法新社北京15日電） 中國國家統計局今天公布的最新統計資料顯示，中國8月工業生產和零售額成長進一步下滑，低於市場預期，凸顯這個世界第2大經濟體面臨的長期挑戰。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束以來，北京一直在努力重振經濟。隨著出口面臨越來越大的阻力，中國這個曾經蓬勃發展的房地產產業也陷入債務危機。

根據中國國家統計局的數據，中國8月規模以上工業增加值年增5.2%，創下自2024年9月以來最低增速；8月社會消費品零售總額年增3.4%，為去年11月以來最低增速。

近年中國消費者信心下滑，連帶影響消費支出，並威脅北京設定的今年約5%官方經濟成長目標。

中國國家統計局今天公布的數據還顯示，8月受調查的70個城市中，有65個城市的新建住宅價格較去年同期下跌。