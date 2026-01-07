中大九書院學生會過半停運 「老鬼」慨嘆山城非形式教育蕩然無存

中大九間書院當中，新亞、逸夫、和聲，敬文及伍宜孫書院的學生會相繼停運。

中文大學各書院學生會近期陸續停運，回顧中大書院學生會的歷史，當年各學生組織的成立，是為了慶祝新亞、崇基和聯合三個書院合併成中文大學。如今學生會先後在中大校方的壓力下解散，曾經擔任幹事的「老鬼」校友對於書院失去一個重要夥伴感到非常可惜，並認為與中大標榜的非形式教育背道而馳。他們質疑，一直以書院制為榮的中大鏟除了實現書院制的書院學生會，還能如何保存這座山城的特色？

中大生發起聯署就世紀大火提訴求 此後四間書院停運

自從中大學生去年底因應大埔宏福苑五級火創立關注組並發起四大訴求聯署後不久，中大先後有四間書院的學生會宣佈停運，包括逸夫、伍宜孫、新亞及和聲，連同 2024 年停運的敬文在內，已有五間書院的學生會解散。至於中大學生會，則已於 2021 年 10 月宣佈解散。去年初履新的中大校長盧煜明曾聲言學生會是大學的重要元素，任內可協助學生重建中大學生會，至今未有實現，反而有四間書院學生會在其任內停運。

根據中大網上資料庫，各書院學生會的源起，是來自中大的成立。1963 年，新亞、崇基及聯合三間私立書院合併為中文大學，當時三院學生希望聯合起來舉辦慶祝活動，因而促使書院學生會的誕生，比中大學生會成立早十年。

〖中大各學生會停運時間表〗（資料來源：各學生會䡰明）

時間 宣佈停運學生會 原因 2021 年 10 月 中大學生會 校方停止代收會費，要求學生會獨立註冊；為同學最大利益著想，決定解散 2024 年 1 月 敬文書院學生會 校方要求學生會向警務處註冊，權衡法律風險，決定停運 2025 年 12 月 21 日 逸夫書院學生會 校方通知不承認學生會地位，故此停止運作 2025 年 12 月 24 日 伍宜孫書院學生會 校方宣佈不承認學生會的代表性，因此宣佈停止運作 2025 年 12 月 28 日 新亞書院學生會 縱使願意註冊，仍被校方飭令停運 2026 年 1 月 7 日 和聲書院學生會 受社會各種不可抗力因素影響，舊架檬已沒有容身之處

當年有份籌辦學生會的新亞校友聶家璧曾撰文稱， 當時學校對成立一個強而有力的學生組織向有戒心，因為教職員大都來自大陸，對解放前大陸大學學生會多被親共職業學生把持之有切膚之痛，並且認為學生會成立後就會和校方對立，破壞師生融洽相處之道。所以當時籌辦學生會的同學費了不少唇舌，才能說服校方捐棄成見，終於 1964 年批准書院學生會成立。

書院學生會舉辦活動 體垷非形式教育

六十年後，歷史回到原點。中大自 2021 年起，規定只有已按《公司條例》或《社團條例》獨立註冊的學生組織方可運作，現時中大九間書院中，只有善衡及晨興兩個學生會已註冊為社團。

到底學生會是否可有可無？1999 至 2000 年度擔任聯合書院學生會的馮家強說，書院學生會主要功能包括組織學生活動和爭取學生福利，「 中大是很著重非形式教育的，校方一直以來都是標榜我們的書院制，而書院制的主要功用就是提供非形式教育，包括書院的通識和學生活動；書院學生會作為學生活動的重要舉辦者，就是中大非形式教育的非常重要一環」。

1999 年，特首董建華因居港權問題首次提呈人大釋法，時任律政司司長梁愛詩成眾矢之的。當時中大學生會連同崇基、聯合及逸夫學生會在校園內示威抗議。 （馮家強提供）

昔日的書院學生會亦會與中大學生會合作，帶領同學參與社會事務。馮家強說，當年中大學生會就社會議題發出立場的時候，需要同學表達意見，亦會動員學生參加請願，中大學生會和書院學生會都各自動員書院的同學加入，「所以書院學生會加強了同學的動員能力」。特別在中大學生會幾年前解散之後，書院學生會更可回歸原本更多參與社會事務的角色。

「你可以很家長式，校方覺得是就是，這樣是會有問題的。」

「其實學生會某程度上是在幫大學做事。例如宿位的問題，因為同學不夠宿位，那怎樣解決呢？學生會是有責任去處理。所以書院學生會停運，大學都沒有好處的。即是你沒有學生意見，你可以很家長式，校方覺得是就是，這樣是會有問題的。」2009 年擔任新亞書院學生會幹事的田方澤說。

對於學生而言，田方澤指出，透過參與學生會，也是很重要的非形式教育。「 我任職學生會幹事的時候，學識了閱讀會章，即是如何跟從章則做事，而章則是確保事情公平合理地運作，防止濫權。例如學生會管控着很多金錢，是否可以為所欲為？原來有很多事情你要考慮，有很多不同制度會限制住你，之後對我踏入社會，工作也好，社會參與也好，這些學識都可以用得著。」

中大書院學生會孕育了大量名人，身兼全國人大代表及立法會議員的梁美芬，曾在 1986 年出任聯合書院學生會會長。 （《聯合校友》）

如今書院學生會逐一倒下，馮家強質疑，書院或者校方是否計劃通過自己搞的選舉選出學生代表參與書院的院務，甚或由書院自行委任學生代表？「 當然這樣看似是一切如常，但實際上這些學生就會大大受制於書院或者校方；作為自治學生組織，書院學生會一直以來都是獨立運作，如果學生代表變成由書院委任的話，很明顯會損害到學生的利益。」

「不再重視書院制 中大將變成沒有特色的大學」

「我覺得非常之可惜，因為書院學生會其實歷史是非常之久。書院學生會一直以來都是中大校方、甚至書院院方的一個很重要的夥伴，我們這麼多年來的校慶活動、院慶活動、迎新營， 這些全部都是書院學生會一起去組織。中大校方一向標榜非形式教育，現在卻消除了書院學生會，其實是在掌自己嘴巴。」馮家強說。

中大一直以其書院制度為榮，其網站也有提到：「書院是緊密的小群體，師生密切交流，朋輩一同成長。所有中大全日制本科生都可選擇一所書院，成為該院的一分子。每所書院都是獨樹一幟的，有各自的文化，但匯聚在一起，卻塑造了中文大學的精神面貌⋯⋯書院提供眾多非形式教育機會，與正規課程相輔相成，旨在培養學生的人際關係技巧、文化品味、自信心和責任感。」

「但是有趣的地方就是，中大一直標榜書院的聯邦制大學的特色，很多時候是由書院學生會組織活動過程中帶出來的，因為這樣你才可以看到中大作為書院制大學比較純粹的一個關係。現在書院學生會被通知要停止運作，意味着中大不再視它一直以來最標榜、引以自豪的書院制是一樣重要的東西，變成了和其他大學一樣，一個沒有特色的大學。」 馮家強續說。

「所以我是有少少唏噓的。 學生組織是對參與學生會的學生、對其他同學都是有益的。現在大學強行取締了學生組織，是三輸的。中大是書院制的，先有成員書院再有中文大學。現在倒過來中央給壓力，要書院學生組織結束，這是一個很難令人接受的狀態。」田方澤說。最後他想借用新亞書院的共同創辦人、國學大師錢穆〈告新亞同學們〉文章的一句話 -「理想不能沒有憂與困」，與大學生共勉。