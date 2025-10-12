香港中文大學處理今學年入學申請時，共堵截數百宗懷疑假學歷申請。(資料圖片／蘇文傑攝)

香港中文大學今個學年錄取近900名非本地生，在處理申請期間共堵截數百宗懷疑假學歷申請，數字比去年校方公布的十宗急增。中大入學及學生資助處處長王家徹強調，大學在處理相關個案時十分謹慎，如有懷疑都不會考慮。

有人涉偽造不存在中學

中大周六舉行本科入學資訊日，王家徹在一個入學講座後接受傳媒訪問稱，該校2025至26學年錄取近900名非本地學生，較上個學年多約100人，今學年的非本地生分別來自二十多個國家或地區，其中內地生所佔比例較高。處理非本地生入學申請期間，中大共堵截數百宗懷疑假學歷申請個案，例如有非申請人懷疑虛報中學學歷、偽造中學成績表，甚至偽造不存在的中學等。

王家徹強調，中大處理懷疑假學歷個案時十分謹慎，如對當中資料有懷疑便不會考慮其申請，以免對其他申請人造成不公，又稱申請人均不在港及非香港居民，相信警方也難以執法，故在堵截後未有報警。他透露，中大已引入全新本科入學報名及審批系統，預料未來能協助核對申請人所提交的PDF文件、圖像及資料等。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/中大今學年堵截數百宗假學歷申請-有懷疑俱不考慮免不公/607722?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral