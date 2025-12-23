中大伍宜孫及新亞書院學生會停運 九間書院 4 間受影響 校方重申須依法註冊方可運作︱Yahoo

由吳家樂同鄧兆尊主持嘅youtube節目《娛樂好好玩》，本來仲有一位曾經喺商台工作嘅主持謝遜在陣。不過日前有幕後人員喺IG開名直斥謝遜工作態度有問題，寫道「對於直播室這個叫謝遜的前商台員工，機會已經給了好多次。心態決定命運， 不會尊重人和工作的，在我可以控制的範圍內，不會存在任何機會」、「無論平時直播工作、音樂會到今次拍攝，同一個問題不斷犯錯，還要裝作若無其事。應該未認識到社會是如何艱辛及凶險」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前